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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/-البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1096601569.html
البنتاغون يكشف حجم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
البنتاغون يكشف حجم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية بأن إجمالي المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تجاوز 126 مليار دولار. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T18:44+0000
2025-01-08T18:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال: "حتى الآن، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وشركاؤها بشكل جماعي أكثر من 126 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022".وتعليقًا على شحن الأسلحة المتوفرة في المستودعات الأمريكية إلى كييف، اعترف المسؤول بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتلق بعد 10 إلى 20% من إجمالي المساعدات التي أعلنتها واشنطن.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.المجر تعلق على خطط أوكرانيا لإغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسياالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250108/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1096595129.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

البنتاغون يكشف حجم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

18:44 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbisقوات من دول الناتو
قوات من دول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية بأن إجمالي المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تجاوز 126 مليار دولار.
وقال: "حتى الآن، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وشركاؤها بشكل جماعي أكثر من 126 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة "مهمة للغاية" من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار برنامجها الجديد لشراء الأسلحة.

وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في مقاطعة كورسك... فيديو
16:26 GMT
وتعليقًا على شحن الأسلحة المتوفرة في المستودعات الأمريكية إلى كييف، اعترف المسؤول بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتلق بعد 10 إلى 20% من إجمالي المساعدات التي أعلنتها واشنطن.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
المجر تعلق على خطط أوكرانيا لإغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسيا
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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