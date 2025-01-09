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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250109/السعودية-تكشف-عن-أبرز-3-مسببات-لحوادث-الطرق-1096628503.html
السعودية تكشف عن أبرز 3 مسببات لحوادث الطرق
السعودية تكشف عن أبرز 3 مسببات لحوادث الطرق
سبوتنيك عربي
كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية، بحسب الإحصاءات الواردة من منطقة جازان. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T13:48+0000
2025-01-09T13:48+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن إدارة المرور أن أبرز 3 أسباب لحوادث الطرق جاءت كالآتي بالترتيب:في السياق ذاته، ناشدت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي المركبات بالالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.وفي وقت سابق، اكتشف علماء روس مدى تأثير جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين عن الأكثر عرضة بين الجنسين للحوادث المرورية.ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.ولاختبار الفرضية، قام العلماء بتحليل نحو 160 ألف قرار قضائي في قضايا المخالفات المرورية من عام 2010 إلى عام 2022، وتبين أن أكثر من 90% من القضايا كان المتهمون فيها رجالاً.وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.وبحسب العلماء، فإن هذه الإحصاءات تشير إلى اختلاف المواقف تجاه القيادة بين الرجال والنساء، حيث ويميل الرجال إلى القيادة بشكل أسرع والقيادة بقوة أكبر، وفي المتوسط يقود الرجال كيلومترات أكثر بنسبة 26% يوميًا من النساء.وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية، كما أكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.
https://sarabic.ae/20241027/حادث-مروري-غريب-طائرة-تصطدم-بـتوك-توك-في-السودان-1094215516.html
https://sarabic.ae/20230908/3-حوادث-مرورية-متزامنة-في-أبو-ظبي-فيديو-1080820665.html
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

السعودية تكشف عن أبرز 3 مسببات لحوادث الطرق

13:48 GMT 09.01.2025
© AP Photo / PERINA LUDEKحادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك
حادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / PERINA LUDEK
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كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية، بحسب الإحصاءات الواردة من منطقة جازان.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن إدارة المرور أن أبرز 3 أسباب لحوادث الطرق جاءت كالآتي بالترتيب:
1.
استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة
2.
مخالفات الأفضلية
3.
الانحراف المفاجئ
في السياق ذاته، ناشدت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي المركبات بالالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.
توك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
مجتمع
حادث مروري غريب... طائرة تصطدم بـ"توك توك" في السودان
27 أكتوبر 2024, 14:51 GMT
وفي وقت سابق، اكتشف علماء روس مدى تأثير جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين عن الأكثر عرضة بين الجنسين للحوادث المرورية.
ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.
ولاختبار الفرضية، قام العلماء بتحليل نحو 160 ألف قرار قضائي في قضايا المخالفات المرورية من عام 2010 إلى عام 2022، وتبين أن أكثر من 90% من القضايا كان المتهمون فيها رجالاً.
حادث في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
3 حوادث مرورية متزامنة في أبو ظبي... فيديو
8 سبتمبر 2023, 13:48 GMT
وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.
وبحسب العلماء، فإن هذه الإحصاءات تشير إلى اختلاف المواقف تجاه القيادة بين الرجال والنساء، حيث ويميل الرجال إلى القيادة بشكل أسرع والقيادة بقوة أكبر، وفي المتوسط يقود الرجال كيلومترات أكثر بنسبة 26% يوميًا من النساء.
وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية، كما أكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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