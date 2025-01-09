https://sarabic.ae/20250109/السعودية-تكشف-عن-أبرز-3-مسببات-لحوادث-الطرق-1096628503.html

السعودية تكشف عن أبرز 3 مسببات لحوادث الطرق

السعودية تكشف عن أبرز 3 مسببات لحوادث الطرق

سبوتنيك عربي

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية، بحسب الإحصاءات الواردة من منطقة جازان. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T13:48+0000

2025-01-09T13:48+0000

2025-01-09T13:48+0000

مجتمع

منوعات

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/03/1049453928_0:121:1200:796_1920x0_80_0_0_654cc9217988a9dfbfb1f787bf2dc660.jpg

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن إدارة المرور أن أبرز 3 أسباب لحوادث الطرق جاءت كالآتي بالترتيب:في السياق ذاته، ناشدت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي المركبات بالالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.وفي وقت سابق، اكتشف علماء روس مدى تأثير جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين عن الأكثر عرضة بين الجنسين للحوادث المرورية.ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.ولاختبار الفرضية، قام العلماء بتحليل نحو 160 ألف قرار قضائي في قضايا المخالفات المرورية من عام 2010 إلى عام 2022، وتبين أن أكثر من 90% من القضايا كان المتهمون فيها رجالاً.وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.وبحسب العلماء، فإن هذه الإحصاءات تشير إلى اختلاف المواقف تجاه القيادة بين الرجال والنساء، حيث ويميل الرجال إلى القيادة بشكل أسرع والقيادة بقوة أكبر، وفي المتوسط يقود الرجال كيلومترات أكثر بنسبة 26% يوميًا من النساء.وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية، كما أكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.

https://sarabic.ae/20241027/حادث-مروري-غريب-طائرة-تصطدم-بـتوك-توك-في-السودان-1094215516.html

https://sarabic.ae/20230908/3-حوادث-مرورية-متزامنة-في-أبو-ظبي-فيديو-1080820665.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار