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مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
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العراق... اختناق مسؤولين بسبب قنابل دخانية أطلقت بالخطأ في حفل تأسيس الشرطة
العراق... اختناق مسؤولين بسبب قنابل دخانية أطلقت بالخطأ في حفل تأسيس الشرطة
سبوتنيك عربي
شهد ملعب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الخميس، حالة من الارتباك الشديد خلال احتفالية برعاية المحافظ بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، وذلك نتيجة... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T10:26+0000
2025-01-09T10:26+0000
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وأفاد مصدر لقناة "السومرية نيوز" بوقوع حالات اختناق كبيرة داخل الملعب بسبب إطلاق هذه القنابل خلال فعاليات الاحتفال، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تُرجّح أن عناصر الشرطة قد أخطأوا في تحديد نوعية القنابل، ما أدى إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع بدلًا من القنابل الدخانية المخصصة للاحتفالات.وقد طالت حالات الاختناق عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات المهمة الحاضرة، بمن فيهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وشخصيات قضائية.وأكد المصدر أن العناصر الأمنية قامت بمهاجمة الصحفيين والإعلاميين ومصادرة أجهزة التصوير الخاصة بهم بعد قيامهم بتصوير الحادثة وحالات الاختناق التي تعرض لها بعض المسؤولين.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية لإرباك الوضع السلمي في المحافظة".ولفت المتحدث إلى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى آزاد شاخي".وأضاف أن "عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء إلى العصابات الإرهابية وبريد تواصل وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة"، وبين أن "حصيلة الملقى القبض عليهم في محافظة كركوك بلغ 50 إرهابياً صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".
https://sarabic.ae/20250108/بعد-أشهر-من-الانتخابات-البرلمانية-في-الإقليم-متى-يعلن-عن-تشكيل-حكومة-كردستان-العراق-1096602915.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق... اختناق مسؤولين بسبب قنابل دخانية أطلقت بالخطأ في حفل تأسيس الشرطة

10:26 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Murtadha Al-Sudaniاستعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية
استعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Murtadha Al-Sudani
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شهد ملعب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الخميس، حالة من الارتباك الشديد خلال احتفالية برعاية المحافظ بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، وذلك نتيجة إطلاق قنابل مسيلة للدموع "بالخطأ" من قبل عناصر الشرطة.
وأفاد مصدر لقناة "السومرية نيوز" بوقوع حالات اختناق كبيرة داخل الملعب بسبب إطلاق هذه القنابل خلال فعاليات الاحتفال، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تُرجّح أن عناصر الشرطة قد أخطأوا في تحديد نوعية القنابل، ما أدى إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع بدلًا من القنابل الدخانية المخصصة للاحتفالات.
وقد طالت حالات الاختناق عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات المهمة الحاضرة، بمن فيهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وشخصيات قضائية.
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وأكد المصدر أن العناصر الأمنية قامت بمهاجمة الصحفيين والإعلاميين ومصادرة أجهزة التصوير الخاصة بهم بعد قيامهم بتصوير الحادثة وحالات الاختناق التي تعرض لها بعض المسؤولين.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية لإرباك الوضع السلمي في المحافظة".
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ولفت المتحدث إلى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى آزاد شاخي".
وأضاف أن "عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء إلى العصابات الإرهابية وبريد تواصل وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة"، وبين أن "حصيلة الملقى القبض عليهم في محافظة كركوك بلغ 50 إرهابياً صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".
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