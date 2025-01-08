بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية في الإقليم... متى يعلن عن تشكيل حكومة كردستان العراق؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250108/بعد-أشهر-من-الانتخابات-البرلمانية-في-الإقليم-متى-يعلن-عن-تشكيل-حكومة-كردستان-العراق-1096602915.html
بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية في الإقليم... متى يعلن عن تشكيل حكومة كردستان العراق؟
بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية في الإقليم... متى يعلن عن تشكيل حكومة كردستان العراق؟
سبوتنيك عربي
لا يزال الشارع الكردي ينتظر الإعلان عن التوافق بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان العراق على تشكيل الحكومة الجديدة والعبور من مرحلة التكهنات والخلافات، في... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T19:51+0000
2025-01-08T19:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
كردستان
إقليم كردستان
حكومة كردستان
بغداد
الحكومة العراقية
الحكومة العراقية الاتحادية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968998_0:270:1440:1080_1920x0_80_0_0_e0f125182bd6661ccbe3bfc53cb332ad.jpg
ما العوائق والتحديات التي تواجه الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق، ولماذا تأخر التوافق بين الحزبين الكبيرين حول المناصب الحكومية، وهل يحسم الاجتماع المقرر بين الحزبين الكبيرين خلال الساعات القادمة هذا الأمر، أم سوف يظل الجميع يسير في دائرة مُفرغة؟ وهل هناك تغييرات سوف تطال العرف الذي كان سائدا بين الجانبين منذ سنوات؟بداية يقول كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية: "ليس بتلك السرعة يجري تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الأمور والمشاورات بين الأطراف الرئيسية في العملية السياسية جيدة وإيجابية".مشاورات جيدةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تجري المباحثات بشكل يطمئن الشارع الكردي في خضم أوضاع ساخنة في المنطقة بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقطع الارتباط مع إيران، بتمزيق ما كان يسمى الهلال الشيعي الذي كان عاملا مهما في الإسراع بتشكيل الحكومة الكوردستانية، حيث ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية الحزبين الكبيرين في الإقليم اليوم بتشكيلها ووصفتها بـ حكومة شاملة".وتابع محمود: "يتوقع العديد من المراقبين أن حكومة جديدة ستُعلن خلال شهر للتصدي لمجموعة من التحديات التي تواجه الإقليم، سواء الإشكاليات بينه وبين بغداد، خاصة ملف النفط المتوقف تصديره منذ آذار/مارس 2023 وما تسبب فيه من أزمة اقتصادية بالغة".وأشار محمود إلى أنه "ناهيك عن الخطر الداهم في حركة الخلايا النائمة للارهابيين في المناطق المتنازع عليها ومدى تأثيرها على الإقليم، مما يستدعي التعجيل بتشكيل حكومة قوية".الأغلبية المسيطرةمن جانبه يقول المحلل السياسي العراقي: "‏لم تعد هناك أسرار في الشأن العراقي فنتائج الصناديق الانتخابية هي التي تتحكم في المشهد السياسي وهي التي تفرض الإستحقاقات، إضافة إلى كون الذي يتمتع بالأغلبية المريحة يكون هو المسيطر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من أهم عراقيل تشكيل حكومة إقليم كردستان هي عدم وجود طرف يمتلك أغلبية مريحة، وهذا يتطلب الذهاب باتجاه التوافقية لإيجاد منهجية تستند إلى آلية في إدارة الإقليم تنال رضا جميع الأطراف".الحالة المثاليةوأشار المحلل السياسي إلى أن "مثل هذه المشاكل تواجهها معظم الكيانات السياسية العراقية من مختلف المكونات، ودليل ذلك منصب رئيس البرلمان الذي ظل شاغراً لمدة عام بسبب الخلاف داخل المكون السني".وقال الحسيني: "لابد أن نعترف بأن العملية الديمقراطية في العراق لم ترتق إلى الحالة المثالية، بسبب تأثرها بالمناخات الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة التي ألقت بظلالها على الداخل العراقي وولدت حالة من الإرباك في المشهد السياسي العراقي".تصحيح مساربدوره يقول طارق جوهر، المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق: "إن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل الحكومة في الإقليم يرجع إلى عدم وجود أي نوع من الاتفاق أو التوافق بين القوى الأساسية في الإقليم، خاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وأيضا بقية الأحزاب التي دخلت إلى البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات في الدورة البرلمانية السادسة".وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "رغم وجود الخلافات والعقبات التي تقف في طريق الحكومة الجديدة، إلا أن هناك اجتماعات وحوارات بدأت في الآونة الأخيرة، وهناك اتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع برنامج مشترك للمرحلة القادمة، وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم".وتابع جوهر: "بشكل عام هناك استحقاق ينتظره شعب كردستان بعد إعلان نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة حضور و تصويت أعلى من كل الدورات السابقة، يأملون ويتمنون الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة وبناء عملية سياسية جديدة، تستهدف تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان ومعالجة الأخطاء التي مرت بها التشكيلة الوزارية السابقة، وتهيئة وضع الإقليم وتوحيد مواقفه وترتيب البيت الكردستاني من أجل مواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وتغيير النظام، وربما تداعياته فيما بعد على بقية دول المنطقة في ظل هذه التطورات الخطيرة".الاتفاق والتوافقوأشار المستشار الإعلامي إلى أن "الأوضاع الحالية في المنطقة والتطورات الأخيرة في سوريا ربما تستدعي من القوى الأساسية في الإقليم، خاصة الذين يشكلون حكومة إقليم كردستان بالإسراع في ترك الخلافات جانبا والاتفاق على إدارة الإقليم على أساس التوافق والشراكة والتوازن فيما بينهم".وقال مستشار البرلمان: "نعم هناك خلافات فيما يتعلق بالمناصب السيادية في إقليم كردستان وحتى في الوزارات السيادية بين الطرفين ووجهات نظر مختلفة وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير تفعيل البرلمان واختيار أو وانتخاب هيئة رئاسته، ومن ثم بدأ المرحلة الثانية وهي انتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان ومن ثم تكليف المرشح لتشكيل الحكومة القادمة، جميع تلك المراحل متوقفة على الاتفاق والتوافق بين الحزبين، بدون هذا التوافق السياسي لا أتصور أنه بالإمكان رؤية وبناء عملية سياسية جديدة في إقليم كردستان و تشكيل الكابينة العاشرة بشكل عاجل".أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".وجرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20241217/بعد-خلافات-حادة-بين-الديمقراطي-والوطنيهل-اقترب-تشكيل-الحكومة-الجديدة-في-كردستان-العراق؟-1095894785.html
https://sarabic.ae/20161117/مستشار-رئيس-إقليم-كردستان-الكردية-داعش-1020855560.html
https://sarabic.ae/20250105/ما-الملفات-التي-يحملها-رئيس-الوزراء-العراقي-في-زيارته-المرتقبة-إلى-إيران؟-1096508383.html
العراق
كردستان
إقليم كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968998_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2af9f1018f166de20cd07c55d0dbe0cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, إقليم كردستان, حكومة كردستان, بغداد, الحكومة العراقية, الحكومة العراقية الاتحادية, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, إقليم كردستان, حكومة كردستان, بغداد, الحكومة العراقية, الحكومة العراقية الاتحادية, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن

بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية في الإقليم... متى يعلن عن تشكيل حكومة كردستان العراق؟

19:51 GMT 08.01.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABإدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق
إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
لا يزال الشارع الكردي ينتظر الإعلان عن التوافق بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان العراق على تشكيل الحكومة الجديدة والعبور من مرحلة التكهنات والخلافات، في ظل الأوضاع السياسية الخطيرة التي تعيشها المنطقة والعالم، إذ إن الكثير من التحديات يجري تذليلها للخروج من تلك الأزمة.
ما العوائق والتحديات التي تواجه الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق، ولماذا تأخر التوافق بين الحزبين الكبيرين حول المناصب الحكومية، وهل يحسم الاجتماع المقرر بين الحزبين الكبيرين خلال الساعات القادمة هذا الأمر، أم سوف يظل الجميع يسير في دائرة مُفرغة؟ وهل هناك تغييرات سوف تطال العرف الذي كان سائدا بين الجانبين منذ سنوات؟
بداية يقول كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية: "ليس بتلك السرعة يجري تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الأمور والمشاورات بين الأطراف الرئيسية في العملية السياسية جيدة وإيجابية".

مشاورات جيدة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تجري المباحثات بشكل يطمئن الشارع الكردي في خضم أوضاع ساخنة في المنطقة بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقطع الارتباط مع إيران، بتمزيق ما كان يسمى الهلال الشيعي الذي كان عاملا مهما في الإسراع بتشكيل الحكومة الكوردستانية، حيث ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية الحزبين الكبيرين في الإقليم اليوم بتشكيلها ووصفتها بـ حكومة شاملة".
وتابع محمود: "يتوقع العديد من المراقبين أن حكومة جديدة ستُعلن خلال شهر للتصدي لمجموعة من التحديات التي تواجه الإقليم، سواء الإشكاليات بينه وبين بغداد، خاصة ملف النفط المتوقف تصديره منذ آذار/مارس 2023 وما تسبب فيه من أزمة اقتصادية بالغة".
وأشار محمود إلى أنه "ناهيك عن الخطر الداهم في حركة الخلايا النائمة للارهابيين في المناطق المتنازع عليها ومدى تأثيرها على الإقليم، مما يستدعي التعجيل بتشكيل حكومة قوية".
إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
بعد خلافات حادة بين الديمقراطي والوطني..هل اقترب تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق؟
17 ديسمبر 2024, 17:04 GMT

الأغلبية المسيطرة

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي: "‏لم تعد هناك أسرار في الشأن العراقي فنتائج الصناديق الانتخابية هي التي تتحكم في المشهد السياسي وهي التي تفرض الإستحقاقات، إضافة إلى كون الذي يتمتع بالأغلبية المريحة يكون هو المسيطر".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من أهم عراقيل تشكيل حكومة إقليم كردستان هي عدم وجود طرف يمتلك أغلبية مريحة، وهذا يتطلب الذهاب باتجاه التوافقية لإيجاد منهجية تستند إلى آلية في إدارة الإقليم تنال رضا جميع الأطراف".
وتابع الحسيني: "هذا لا يعني أننا نغض الطرف عن المشاكل الجوهرية الموجودة بين الأحزاب، خاصة تلك التي لها علاقة بالمناصب والوزارات المهم،ة ولكن حسب المعلومات الواردة من إقليم كردستان، فإنه تم الاتفاق مؤخراً على جدول أعمال وتشكيل لجنة مفاوضات عليا سوف تجتمع غداً في جولة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب".

الحالة المثالية

وأشار المحلل السياسي إلى أن "مثل هذه المشاكل تواجهها معظم الكيانات السياسية العراقية من مختلف المكونات، ودليل ذلك منصب رئيس البرلمان الذي ظل شاغراً لمدة عام بسبب الخلاف داخل المكون السني".
وقال الحسيني: "لابد أن نعترف بأن العملية الديمقراطية في العراق لم ترتق إلى الحالة المثالية، بسبب تأثرها بالمناخات الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة التي ألقت بظلالها على الداخل العراقي وولدت حالة من الإرباك في المشهد السياسي العراقي".
القوات المسلحة في كردستان العراق - البشمركة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2016
كفاح محمود: القوات الكردية باقية فيما انتزعته من "داعش" من مناطق
17 نوفمبر 2016, 12:57 GMT

تصحيح مسار

بدوره يقول طارق جوهر، المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق: "إن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل الحكومة في الإقليم يرجع إلى عدم وجود أي نوع من الاتفاق أو التوافق بين القوى الأساسية في الإقليم، خاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وأيضا بقية الأحزاب التي دخلت إلى البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات في الدورة البرلمانية السادسة".
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "رغم وجود الخلافات والعقبات التي تقف في طريق الحكومة الجديدة، إلا أن هناك اجتماعات وحوارات بدأت في الآونة الأخيرة، وهناك اتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع برنامج مشترك للمرحلة القادمة، وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم".
وتابع جوهر: "بشكل عام هناك استحقاق ينتظره شعب كردستان بعد إعلان نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة حضور و تصويت أعلى من كل الدورات السابقة، يأملون ويتمنون الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة وبناء عملية سياسية جديدة، تستهدف تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان ومعالجة الأخطاء التي مرت بها التشكيلة الوزارية السابقة، وتهيئة وضع الإقليم وتوحيد مواقفه وترتيب البيت الكردستاني من أجل مواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وتغيير النظام، وربما تداعياته فيما بعد على بقية دول المنطقة في ظل هذه التطورات الخطيرة".
طائرة بدون طيار كامان-22 خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
ما الملفات التي يحملها رئيس الوزراء العراقي في زيارته المرتقبة إلى إيران؟
5 يناير, 19:05 GMT

الاتفاق والتوافق

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن "الأوضاع الحالية في المنطقة والتطورات الأخيرة في سوريا ربما تستدعي من القوى الأساسية في الإقليم، خاصة الذين يشكلون حكومة إقليم كردستان بالإسراع في ترك الخلافات جانبا والاتفاق على إدارة الإقليم على أساس التوافق والشراكة والتوازن فيما بينهم".
وقال مستشار البرلمان: "نعم هناك خلافات فيما يتعلق بالمناصب السيادية في إقليم كردستان وحتى في الوزارات السيادية بين الطرفين ووجهات نظر مختلفة وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير تفعيل البرلمان واختيار أو وانتخاب هيئة رئاسته، ومن ثم بدأ المرحلة الثانية وهي انتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان ومن ثم تكليف المرشح لتشكيل الحكومة القادمة، جميع تلك المراحل متوقفة على الاتفاق والتوافق بين الحزبين، بدون هذا التوافق السياسي لا أتصور أنه بالإمكان رؤية وبناء عملية سياسية جديدة في إقليم كردستان و تشكيل الكابينة العاشرة بشكل عاجل".
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات و بأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية، بحسب "كردستان 24".
وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".
وجرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала