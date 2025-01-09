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https://sarabic.ae/20250109/الهلال-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-إنتر-ميلان-1096625974.html
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم إنتر ميلان
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم إنتر ميلان
سبوتنيك عربي
يعتزم نادي الهلال السعودي حسم التعاقد مع أحد نجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:53+0000
2025-01-09T12:53+0000
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن الهلال السعودي يرغب في تدعيم صفوفه بصفقات انتقالية من العيار الثقيل، بهدف استعادة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، والإعداد الجيد لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران المقبل.وأفادت الصحيفة الغربية بأن الهلال اتخذ في الساعات القليلة الماضية خطوة أولى مهمة وإيجابية، بشأن التوقيع مع نيكولو باريلا، نجم إنتر ميلان الإيطالي، حيث يتابع الفريق السعودي عن كثب موقف اللاعب.وأشارت إلى أن الهلال السعودي قدم عرضا ماليا ضخما من أجل حسم الصفقة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، منوهة إلى أنه النادي عرض راتبا سنويا على باريلا يبلغ 18 مليون يورو في الموسم الحالي.ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن هذا الراتب يتخطى 3 أضعاف ما يتقاضاه اللاعب في ناديه الإيطالي حاليا، في لا يرجح باريلا البالغ من العمر 27 عامًا لا الموافقة على الرحيل للدوري السعودي في ظل تعلقه بنادي إنتر ميلان الإيطالي.وكان نيكولو باريلا اللاعب الإيطالي قد انضم إلى إنتر في صيف العام 2019 قادمًا من نادي كومو، حيث خاض اللاعب هذا الموسم 21 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.ويأتي هذا في وقت لعب نيكولو باريلا نجم خط الوسط 59 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيطالي، وسجل 10 أهداف وتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
https://sarabic.ae/20250102/الأهلي-السعودي-يراقب-مدافعي-الهلال-والشباب-1096415855.html
أخبار نادي الهلال السعودي
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أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم
أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم

الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم إنتر ميلان

12:53 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Strالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Str
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يعتزم نادي الهلال السعودي حسم التعاقد مع أحد نجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن الهلال السعودي يرغب في تدعيم صفوفه بصفقات انتقالية من العيار الثقيل، بهدف استعادة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، والإعداد الجيد لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
مجتمع
الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب
2 يناير, 11:54 GMT
وأفادت الصحيفة الغربية بأن الهلال اتخذ في الساعات القليلة الماضية خطوة أولى مهمة وإيجابية، بشأن التوقيع مع نيكولو باريلا، نجم إنتر ميلان الإيطالي، حيث يتابع الفريق السعودي عن كثب موقف اللاعب.
وأشارت إلى أن الهلال السعودي قدم عرضا ماليا ضخما من أجل حسم الصفقة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، منوهة إلى أنه النادي عرض راتبا سنويا على باريلا يبلغ 18 مليون يورو في الموسم الحالي.
ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن هذا الراتب يتخطى 3 أضعاف ما يتقاضاه اللاعب في ناديه الإيطالي حاليا، في لا يرجح باريلا البالغ من العمر 27 عامًا لا الموافقة على الرحيل للدوري السعودي في ظل تعلقه بنادي إنتر ميلان الإيطالي.
وكان نيكولو باريلا اللاعب الإيطالي قد انضم إلى إنتر في صيف العام 2019 قادمًا من نادي كومو، حيث خاض اللاعب هذا الموسم 21 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
ويأتي هذا في وقت لعب نيكولو باريلا نجم خط الوسط 59 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيطالي، وسجل 10 أهداف وتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
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