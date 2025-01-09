https://sarabic.ae/20250109/ترامب-ينشر-فيديو-يتضمن-شتائم-بحق-نتنياهو-1096630978.html
ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو
ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقطعا مصورا مثيرا للجدل، يتضمن شتائم نابية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T14:43+0000
2025-01-09T14:43+0000
2025-01-09T14:50+0000
دونالد ترامب
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بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090778921_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_28668a02c693b27c52e1ef613114023a.jpg
ونشر ترامب الفيديو، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، والذي يظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجِّه انتقادات حادة لنتنياهو، متهمًا إياه بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية، وتنظيم "حروب لا تنتهي" في الشرق الأوسط.وأشار ساكس إلى أن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا.وتابع: "لقد أدخلنا نتنياهو في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوة تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أمريكا، فقد حصل على ما يريده"، موجهاً شتائم نابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.ويأتي إعادة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نشر الفيديو تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة، من شأنه أن يشمل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20240726/نتنياهو-يهدي-ترامب-قبعة-أثارت-جدلا-داخل-إسرائيل-صور-وفيديو--1091157596.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو
14:43 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 14:50 GMT 09.01.2025)
شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقطعا مصورا مثيرا للجدل، يتضمن شتائم نابية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونشر ترامب الفيديو
، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، والذي يظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجِّه انتقادات حادة لنتنياهو، متهمًا إياه بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية، وتنظيم "حروب لا تنتهي" في الشرق الأوسط.
وأشار ساكس إلى أن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا.
وتابع: "لقد أدخلنا نتنياهو
في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوة تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أمريكا، فقد حصل على ما يريده"، موجهاً شتائم نابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويأتي إعادة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نشر الفيديو تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة، من شأنه أن يشمل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي.