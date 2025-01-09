ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250109/ترامب-ينشر-فيديو-يتضمن-شتائم-بحق-نتنياهو-1096630978.html
ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو
ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقطعا مصورا مثيرا للجدل، يتضمن شتائم نابية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T14:43+0000
2025-01-09T14:50+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090778921_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_28668a02c693b27c52e1ef613114023a.jpg
ونشر ترامب الفيديو، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، والذي يظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجِّه انتقادات حادة لنتنياهو، متهمًا إياه بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية، وتنظيم "حروب لا تنتهي" في الشرق الأوسط.وأشار ساكس إلى أن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا.وتابع: "لقد أدخلنا نتنياهو في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوة تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أمريكا، فقد حصل على ما يريده"، موجهاً شتائم نابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.ويأتي إعادة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نشر الفيديو تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة، من شأنه أن يشمل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20240726/نتنياهو-يهدي-ترامب-قبعة-أثارت-جدلا-داخل-إسرائيل-صور-وفيديو--1091157596.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090778921_196:0:2859:1997_1920x0_80_0_0_07705ea6615b02feb0eb955b3e622954.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

ترامب ينشر فيديو يتضمن شتائم بحق نتنياهو

14:43 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 14:50 GMT 09.01.2025)
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Kobi Gideon
تابعنا عبر
شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقطعا مصورا مثيرا للجدل، يتضمن شتائم نابية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونشر ترامب الفيديو، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، والذي يظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجِّه انتقادات حادة لنتنياهو، متهمًا إياه بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية، وتنظيم "حروب لا تنتهي" في الشرق الأوسط.
وأشار ساكس إلى أن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا.
وتابع: "لقد أدخلنا نتنياهو في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوة تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أمريكا، فقد حصل على ما يريده"، موجهاً شتائم نابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته بولاية فلوريدا الأمريكية، 26 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
نتنياهو يهدي ترامب قبعة أثارت جدلا داخل إسرائيل... صور وفيديو
26 يوليو 2024, 17:47 GMT
ويأتي إعادة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نشر الفيديو تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة، من شأنه أن يشمل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала