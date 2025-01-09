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https://sarabic.ae/20250109/رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-يرفض-الامتثال-للاستجواب-ويعتبر-مذكرة-توقيفه-غير-صالحة-1096610463.html
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض الامتثال للاستجواب ويعتبر مذكرة توقيفه "غير صالحة"
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض الامتثال للاستجواب ويعتبر مذكرة توقيفه "غير صالحة"
سبوتنيك عربي
قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، إن الأخير "سيلتزم بالإجراءات القضائية للمحاكمة إذا تم توجيه اتهامات إليه أو صدر أمر... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T07:28+0000
2025-01-09T07:28+0000
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وأوضح الفريق القانوني، خلال مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الكوري المعزول سيلتزم بالإجراءات القضائية لمنع مزيد من الإزعاج للجمهور وحرصا على عدم إيذاء الموظفين العموميين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يرفض الامتثال للاستجواب على أساس ما وصفه بأنه مذكرة توقيف غير صالحة"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ورفض الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، السماح للمحققين بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، إثر قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.ذكرت ذلك وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الأمن الرئاسي يقول إنه لا يمكن للمحققين دهم مقر إقامة الرئيس المعزول.وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة مواجهة بين المحققين ووحدة عسكرية أمام مقر الإقامة الرئاسي في كوريا الجنوبية، الذي يوجد به الرئيس المعزول.وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية، الأسبوع الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
https://sarabic.ae/20250106/كوريا-الجنوبية-الرئيس-المعزول-يطالب-بالتحقيق-مع-المسؤولين-ورجال-الشرطة-الذين-حاولوا-توقيفه-1096511548.html
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كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض الامتثال للاستجواب ويعتبر مذكرة توقيفه "غير صالحة"

07:28 GMT 09.01.2025
© AP Photoرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
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قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، إن الأخير "سيلتزم بالإجراءات القضائية للمحاكمة إذا تم توجيه اتهامات إليه أو صدر أمر اعتقاله".
وأوضح الفريق القانوني، خلال مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الكوري المعزول سيلتزم بالإجراءات القضائية لمنع مزيد من الإزعاج للجمهور وحرصا على عدم إيذاء الموظفين العموميين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يرفض الامتثال للاستجواب على أساس ما وصفه بأنه مذكرة توقيف غير صالحة"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ورفض الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، السماح للمحققين بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، إثر قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
متظاهرون يحملون صور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ووزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون، وتقول اللافتات اعتقلوا مجرمي التمرد، سيئول، كوريا الجنوبية، في 5 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
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6 يناير, 01:30 GMT
ذكرت ذلك وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الأمن الرئاسي يقول إنه لا يمكن للمحققين دهم مقر إقامة الرئيس المعزول.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة مواجهة بين المحققين ووحدة عسكرية أمام مقر الإقامة الرئاسي في كوريا الجنوبية، الذي يوجد به الرئيس المعزول.
وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية، الأسبوع الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.
ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
كوريا الجنوبية... تزايد المخاوف بشأن صدام محتمل وسط توقعات باقتراب تنفيذ أمر توقيف يون
2 يناير, 13:47 GMT
ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.
واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
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