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تفاصيل "اجتماع الساعتين"... الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين
تفاصيل "اجتماع الساعتين"... الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد انتهاء الدورة... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T16:03+0000
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وبحسب مصادر نقلت عنها قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، فقد "وعُقدت جلسة جمعت المرشح العماد عون مع الثنائي ممثلا برئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، والمستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل".وبحسب المصدر، فقد جرى خلال الاجتماع استكمال البحث بعناوين سياسية وتفاهمات ترتبط بالمرحلة المقبلة وتتمحور حول أربعة بنود رئيسية، وهذه البنود هي: وبناء على ذلك، عُقدت الجلسة الثانية وارتفعت حصيلة الأصوات من 71 صوتًا إلى 99، ونجحت عملية التصويت."99"... رقم "حظ لبنان" لعام 2025ووكانت قد انتهت عملية فرز الأصوات في الدورة الأولى بـ 71 صوتًا لجوزيف عون و37 ورقة بيضاء و14 صوتًا لـ"سيادة ودستور" وصوتان لشبلي ملاط و4 أصوات ملغاة، وبذلك فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد في الدورة الألى التي فصلتها ساعتين عن الدورة الثانية.
https://sarabic.ae/20250110/هل-يفتح-عهد-جوزيف-عون-صفحة-جديدة-في-العلاقات-مع-ليبيا-1096662944.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

تفاصيل "اجتماع الساعتين"... الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين

16:03 GMT 10.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون خلال تأدية مراسم اليمين الدستورية إلى جانب رئيس مجلس الواب نبيه بري
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال تأدية مراسم اليمين الدستورية إلى جانب رئيس مجلس الواب نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد انتهاء الدورة الأولى من المجلس وفسله بانتخاب ريس للبلاد.
وبحسب مصادر نقلت عنها قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، فقد "وعُقدت جلسة جمعت المرشح العماد عون مع الثنائي ممثلا برئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، والمستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل".

ووصفت "المنار" عملية انتخاب عون بأنها "إنتخاب مشروط بالتشاور ونقاط وُضعت على الحروف".

قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
هل يفتح عهد جوزيف عون صفحة جديدة في العلاقات مع ليبيا؟
14:48 GMT
وبحسب المصدر، فقد جرى خلال الاجتماع استكمال البحث بعناوين سياسية وتفاهمات ترتبط بالمرحلة المقبلة وتتمحور حول أربعة بنود رئيسية، وهذه البنود هي:
1.
لا علاقة للقرار 1701 بالقرار 1559. وحدود القرار 1701 هي جنوب الليطاني، وليس الشمال كما يتم الترويج.
2.
التأكيد على دور محوري للثنائي في تشكيل الحكومة اللاحقة مهما كان شكلها، تكنوقراط أو غيره.
3.
الحصول على ضمانات بخصوص وزارة المالية والتشكيلات الرئيسية القادمة (القضائية والعسكرية والأمنية).
4.
الحصول على ضمانات بملف إعادة الإعمار لناحية تأمين التمويل والهبات الدولية.

ونوه المصدر إلى أن تثبيت هذه النقاط الأساسية سمح باستكمال الإستحقاق الرئاسي وإنجازه بنجاح، "وما كانت الجهود التي تكثفت في الساعات الـ 48 السابقة لتعبر نحو شط الانتخاب إلا بمباركة نواب الكتلتين".

وبناء على ذلك، عُقدت الجلسة الثانية وارتفعت حصيلة الأصوات من 71 صوتًا إلى 99، ونجحت عملية التصويت.
"99"... رقم "حظ لبنان" لعام 2025

وحصل جوزيف عون، في الدورة الثانية لمجلس النواب، على 99 صوتا من من أصل 128 نائبا، وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه الرئيس الجديد للبنان.

ووكانت قد انتهت عملية فرز الأصوات في الدورة الأولى بـ 71 صوتًا لجوزيف عون و37 ورقة بيضاء و14 صوتًا لـ"سيادة ودستور" وصوتان لشبلي ملاط و4 أصوات ملغاة، وبذلك فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد في الدورة الألى التي فصلتها ساعتين عن الدورة الثانية.
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