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القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
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https://sarabic.ae/20250110/تمساح-يلعب-دور-الضحية-لصيد-البشر-فيديو--1096646694.html
تمساح "يلعب دور الضحية" لصيد البشر... فيديو
تمساح "يلعب دور الضحية" لصيد البشر... فيديو
سبوتنيك عربي
وثّقت كاميرات المواطنين في إندونيسيا مشهدا غريبا أحدث جدلا واسعا بسبب قيام تمساح "بلعب دور الضحية" بهدف الحصول على صيد بشري ثمين، بحسب التوقعات. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-10T09:29+0000
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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد غريب لقيام التماسيح بتنفيذ حركات توحي بأنها أشخاص على وشك الغرق، حث ظهرت أطرافها الصغيرة وكأنها أيد بشرية بسبب الظلال المرتبطة بالمياه والمسافة البعيدة.لكن بعضهم الآخر أكد أن التماسيح قادرة على القيام بمناورات مشابهة، مثل مناورات الالتفاف حول الضحايا ومناورات التسلل وغيرها.مشهد صادم... طفلة تهوي من عربة تزلج على ارتفاع شاهقمدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو
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نادي الفيديو, منوعات

تمساح "يلعب دور الضحية" لصيد البشر... فيديو

09:29 GMT 10.01.2025
© Photo / X/Social Mediaمشاهد متداوله لما قيل إنه تمساح يخرج أطرافه الأمامية خارج المياه
مشاهد متداوله لما قيل إنه تمساح يخرج أطرافه الأمامية خارج المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / X/Social Media
تابعنا عبر
وثّقت كاميرات المواطنين في إندونيسيا مشهدا غريبا أحدث جدلا واسعا بسبب قيام تمساح "بلعب دور الضحية" بهدف الحصول على صيد بشري ثمين، بحسب التوقعات.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد غريب لقيام التماسيح بتنفيذ حركات توحي بأنها أشخاص على وشك الغرق، حث ظهرت أطرافها الصغيرة وكأنها أيد بشرية بسبب الظلال المرتبطة بالمياه والمسافة البعيدة.

ودفع هذا المشهد الغريب لأطراف التماسيح الأمامية وهي تخرج من المياه، بعض المشاهدين للاعتقاد بأن التماسيح تستخدم هذه الحيلة لجذب السياح والمنقذين إليها بهدف افتراسهم.

وعلى رغم توقعات الكثير من المواطنين، إلا أن الخبراء شككوا بهذه النظرية، مؤكدين أن التماسيح غير قادرة على تنفيذ مثل هذه الحيل والمناورات بشكل متعمد، مشيرين إلى أن هذه الحركات قد تكون نتيجة أسباب أخرى غير معروفة حتى الآن.

لكن بعضهم الآخر أكد أن التماسيح قادرة على القيام بمناورات مشابهة، مثل مناورات الالتفاف حول الضحايا ومناورات التسلل وغيرها.
مشهد صادم... طفلة تهوي من عربة تزلج على ارتفاع شاهق
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