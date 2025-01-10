https://sarabic.ae/20250110/رسائل-الرئيس-جوزيف-عون-في-خطابه-وزير-الدفاع-السوري-يعقد-جلسات-لدمج-الفصائل-المسلحة-بالجيش--1096662430.html

رسائل الرئيس جوزيف عون في خطابه.. وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة بالجيش

رسائل الرئيس جوزيف عون في خطابه.. وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة بالجيش

سبوتنيك عربي

قال الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، إن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، وتعهد بالحفاظ على سيادة البلد ووحدته، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، معتبرا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T14:31+0000

2025-01-10T14:31+0000

2025-01-10T14:31+0000

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الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش سبوتنيك عربي الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش

وأضاف عون في كلمة أمام مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا، بعد عامين من شغور المنصب: "شرفني النواب بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أملكها، وأكبر المسؤوليات فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود، ولكن لبنان بقى رغم الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزمته".وتعهّد عون بأن يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيسا للمجلس الأعلى للدفاع.وقال إنه سيعمل على أن يصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوبا، وترسيمها شمالا وشرقا وبحرا، وأن يكون رئيسا يحفظ وحدة الأراضي اللبنانية، ويطبّق اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون جيش لبنان لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب، وفقا للأحكام الدستورية.وأكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، على أن بلاده أمام فرصة تاريخية لبدء حوار "جدي وندي" مع الدولة السورية.وقال عون، إنه "انطلاقا من المتغيرات الإقليمية المتسارعة، هناك فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية بهدف معالجة كافة المسائل العالقة بين الدولتين، لا سيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما وملف المفقودين".كما أعرب عن أمله في التعاون مع سوريا من أجل حل مسألة النازحين السوريين "بما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني"، فضلا عن "التعاون مع الإخوة السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة، بعيدا عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية، والسعي مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم".قالت عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، جويل بو عبود، إن "لبنان يعيش مرحلة جديدة يأمل فيها المواطنون بفتح صفحة مشرقة، من بعد عقود صعبة، لذلك وجب الانتقال إلى هذه الوضع من الدعم الداخلي والخارجي".وأوضحت أن "الخلافات في لبنان دائما ما تأخذ بعدا كبيرا، رغم أنه بلد صغير، لكن له دور أساسي في المنطقة، مما يصعب الأمور الداخلية".موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان ، وتفاؤل عربي ودولي بانتخاب جوزاف عونعلى صعيد ردود الأفعال الدولية حول انتخاب رئيسا جديدا للبنان، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان، المستمرة منذ عام 2022، موضحة أن انتخاب رئيس لبناني يفتح آفاق تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.وقالت الخارجية في بيان: "ترحب موسكو بحل الأزمة الرئاسية التي استمرت منذ أكتوبر 2022. وهذا يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلد. روسيا تنطلق من حقيقة أن استعادة الوفاق الوطني الواسع هو المفتاح لضمان الوحدة والسلم الأهلي في لبنان المتعدد الطوائف".وأضافت أن روسيا ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان وتنسيق الجهود لضمان الأمن في الشرق الأوسط .ورحبت عدة دول عربية وأجنبية بانتخاب رئيس جديد في لبنان، وهنأت كثير من العواصم والمنظمات الدولية والإقليمية جوزاف عون على توليه المهام الرئاسية، الخميس، لينهي بذلك شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.وتقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتهنئة لعون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأداء اليمين الدستورية رئيساً للبنان.وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره اللبناني جوزاف عون على انتخابه، مؤكداً خلال اتصال تليفوني"إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني"، وفق بيان للرئاسة المصرية.كما هنأ أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الشعب اللبناني على انتخاب عون، وقال على منصة "إكس" إن "تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها خطوة محورية للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الشعب، وطموحاته في التقدم والرخاء".قال استاذ العلاقات الدولية، د. أحمد زين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "جلسة الانتخاب بالأمس في ظل الحضور العربي والدولي الكبير شهدت دعما كبيرا، حتى بعد انقضاء الجلسة الأولى توقع الجميع أن يعود السفراء إلى منازلهم، ولكن في الحقيقة انتشروا في لبنان وتناولوا وجبات الغذاء، وهذا دليل على الدعم اللامتناهي والكبير من قبل الدول العربية والغربية، كما كان هناك حضورا أمريكيا لافتا قبل الانتخابات بيومين، وكذلك الحضور السعودي والقطري، وأيضا بعد انتخاب الرئيس كان هناك ترحيب كبير من قبل موسكو بانتخاب، جوزيف عون، وترحيب دبلوماسي غربي، وقد بدأت الاتصالات وتم تسريب معلومات بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف يزور لبنان بعد أسبوعين تقريبا، وهذا يدل على أن هناك دعم عربي وغربي كبير لانتخاب جوزيف عون أو بالأحرى لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان".وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش.. وتركيا تجدد عزمها مواصلة العمليات عبر حدود سوريا "ما لم يلق الأكراد سلاحهم"عقد وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، جلسات تنظيمية مع قيادات عسكرية للفصائل المسلحة، لبدء عملية انخراطها في الوزارة.وكان قادة مجموعة من الفصائل المسلحة في سوريا، اتفقوا بعد اجتماع مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، في 24 ديسمبر، على حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة السورية.وقال أبو قصرة: "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري، بدأت جلسات الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع، حيث تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة".على صعيد آخر، جددت وزارة الدفاع التركية، عزمها مواصلة عملياتها عبر الحدود السورية "ما لم تلق المجموعات الكردية سلاحها"، متعهدة بأنها "ستعمل على منع تلك المجموعات من استغلال سد تشرين في ريف منبج بمحافظة حلب".ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزارة الدفاع قولها: "مع مراعاة احترام وحدة أراضي سوريا، قوات تركيا المسلحة عازمة على مواصلة العمليات عبر الحدود ما لم تلق المجموعات الإرهابية السلاح".وأضافت الوزارة أنها عازمة أيضاً على منع مساعي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية "لزعزعة استقرار المنطقة عبر استغلال هذه البنى التحتية الاستراتيجية"، في إشارة إلى سد تشرين.وأشار حسون في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "أمام الاتفاق النهائي عقبات كثيرة، إذ أن هذه الفصائل محكومة بأوامر قادتها، وكذلك التوافق على عملية الجمع، أي بقاء الفصائل ضمن مجموعات معينة، وهو أمر لم يُحسم، فضلا عن أن تربية هذه الفصائل العسكرية تختلف عن التربية العسكرية وقواعد الانضباط داخل الجيوش النظامية، وأيضا ضمن هذه العقبات دمج قسد كفصيل عسكري سيواجه بعقبات كثيرة ترتبط بالمسألة الكردية".وسائل إعلام أمريكية تقول إن السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركياأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم شراء 100 طائرة من طراز "قآن" الشبحية التي تطورها تركيا.وقالت الرياض تسعى للحصول على المقاتلة التركية وهو ما يعكس حجم النمو الذي حققته أنقرة على المستوى العالمي، وظهورها الواضح كقوة صاعدة في الشرق الأوسط.وطورت أنقرة مقاتلتها الخاصة التي تنتمي إلى الجيل الخامس، ردا على استبعادها من مشروع المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، إثر حصولها على صواريخ الدفاع الجوي الروسية الخارقة "إس - 400".ومن المقرر أن تدخل "قآن" الخدمة عام 2028، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أجرت عدة طلعات تجريبية في عام 2024.وتسعى تركيا للتعاون مع دول أخرى لدعم برنامج تطوير مقاتلة "قآن" على غرار برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية الذي شاركت فيه 14 دولة.وصممت تركيا مقاتلة "قآن" لتكون طائرة هيمنة جوية يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي وخوض المعارك الجوية بما تملكه من أسلحة "جو - جو"، إضافة إلى قدرتها على رصد وتتبع الأهداف في ظروف الحروب الإلكترونية المعقدة.كما أنها مصممة لخوض الحروب المشتركة بفضل تزويدها بأنظمة مشاركة البيانات مع منصات جوية أخرى ومع مراكز القيادة في نفس الوقت، مع قدرتها على التحليق بسرعات تصل إلى 1.8 (ماخ)، أي ما يقرب من ضعفي سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كلم/ ساعة.وأشار القحطاني في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الصفقة ربما تثير حفيظة دولة حليفة مثل أمريكا، التي ظلت تحتكر مسألة توريد الأسلحة للسعودية، لكن الوضع الآن تغير، فالسعودية لديها "رؤية 2030" التي ترتبط فيها بعلاقات استراتيجية منفتحة مع دول أخرى، مثل روسيا والصين وتركيا، وفق ما تحتمه مصلحتها فقط، فلم تعد السعودية تنفتح على دول وتنغلق على أخرى مثلما كان يحدث في الماضي".وأضاف القحطاني أن "هذه الصفقة لا تنطوي على رسائل سياسية أو عسكرية، وإنما هي منظومة دفاعية فقط".اقتصاديا.. الاتحاد الأوروبي يشتري كميات قياسية من الغاز الروسي في 2024بلغت مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي مستوى قياسي في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" استند لتحليل شركة "ريستاد إنرغي".ووفقا للبيانات فقد بلغت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا في 2024 قرابة 17.8 مليون طن، وهو أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة "ريستاد إنرغي" يان إريك فينريتش: "تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية".وأضاف أن إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا فاقت بنحو الضعفين إمدادات الغاز عبر السفن وبلغت 49.5 مليار متر مكعب.وفي العام الماضي 2024 ضخت روسيا غاز الأنابيب إلى أوروبا عبر تركيا وأوكرانيا، لكن عقد ترانزيت الغاز عبر الأراضي الأوكرانية انتهى مع نهاية 2024، حيث رفضت سلطات كييف تمديده الأمر الذي سيلحق ضررا باقتصادات دول أوروبية، إذ أدت الخطوة لارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية.شدد الخبير الاقتصادي، علي حمُّود، على "حاجة الغرب لروسيا، وهذا يظهر جليا في شراء الدول الأوروبية كميات قياسية من الغاز الروسي في عام 2024".وأوضح أن "هذه الكميات التي تحتاجها دول أوروبية تهدد الاقتصاديات الهشة في وسط وشرق أوروبا"، مبينا أن طالدول الأوروبية الكبرى تأثرت منذ 2022، وخسرت أكثر من 100 مليار دولار في فارق الأسعار من استيراد الغاز من دول أخرى بعيدا عن روسيا".

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