https://sarabic.ae/20250110/زاخاروفا-تطعم-فيلة-مهداة-من-ميانمار-إلى-السرك-الكبير-في-موسكو-فيديو--1096657000.html
زاخاروفا تطعم فيلة مهداة من ميانمار إلى السرك الكبير في موسكو... فيديو
زاخاروفا تطعم فيلة مهداة من ميانمار إلى السرك الكبير في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أهدت ميانمار 6 فيلة لروسيا، حيث تم نقلهم إلى سيرك موسكو الكبير، حيث كانت عملية تسليم الهدايا تحت إشراف وزارة الخارجية الروسية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T12:58+0000
2025-01-10T12:58+0000
2025-01-10T12:58+0000
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وبعد مؤتمر صحفي أقيم في السيرك نفسه، قامت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بإطعام نجوم السيرك المستقبلية الفواكه.تمساح "يلعب دور الضحية" لصيد البشر... فيديومشهد صادم... طفلة تهوي من عربة تزلج على ارتفاع شاهق
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نادي الفيديو, منوعات
زاخاروفا تطعم فيلة مهداة من ميانمار إلى السرك الكبير في موسكو... فيديو
أهدت ميانمار 6 فيلة لروسيا، حيث تم نقلهم إلى سيرك موسكو الكبير، حيث كانت عملية تسليم الهدايا تحت إشراف وزارة الخارجية الروسية.
وبعد مؤتمر صحفي أقيم في السيرك نفسه، قامت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بإطعام نجوم السيرك المستقبلية الفواكه.