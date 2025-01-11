https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-تعلن-طرد-حاملة-الطائرات-الأمريكية-يو-إس-إس-ترومان-إلى-شمالي-البحر-الأحمر-1096697733.html
"أنصار الله" تعلن طرد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" إلى شمال البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن طرد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" إلى شمال البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان نشرته الجماعة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، اليوم السبت، قالت فيه إنه "تم استهداف الوحدات البحرية الأمريكية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وإجبارها على مغادرة مسرح العمليات والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".وبحسب البيان، فإن الاشتباكات مع حاملة الطائرات الأمريكية والوحدات البحرية التابعة لها، استمر لنحو 9 ساعات، مشيرًا إلى أن هذه العملية هي الخامسة التي يتم تنفيذها منذ قدوم الحاملة "ترومان" إلى البحر الأحمر.وقال البيان إن "القوات المسلحة اليمنية تعلن جاهزيتها العالية لمواجهة أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل".وأكدت "أنصار الله" استمرارها في تنفيذ عمليات الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 150 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-لـسبوتنيك-غارات-العدوان-الثلاثي-تهدف-لثنينا-عن-مساندة-غزة-ومستمرون-في-تصعيدنا-1096674285.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار, الحرب على اليمن, غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار, الحرب على اليمن, غزة, قطاع غزة
"أنصار الله" تعلن طرد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" إلى شمال البحر الأحمر
20:39 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 11.01.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر.
جاء ذلك في بيان نشرته الجماعة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، اليوم السبت، قالت فيه إنه "تم استهداف الوحدات البحرية الأمريكية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة
وإجبارها على مغادرة مسرح العمليات والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".
وبحسب البيان، فإن الاشتباكات مع حاملة الطائرات الأمريكية والوحدات البحرية
التابعة لها، استمر لنحو 9 ساعات، مشيرًا إلى أن هذه العملية هي الخامسة التي يتم تنفيذها منذ قدوم الحاملة "ترومان" إلى البحر الأحمر.
وقال البيان إن "القوات المسلحة اليمنية تعلن جاهزيتها العالية لمواجهة أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل".
وأكدت "أنصار الله
" استمرارها في تنفيذ عمليات الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 150 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله"
في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.