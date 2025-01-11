https://sarabic.ae/20250111/القبض-على-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-خلال-تدريبات-فريقه-1096681938.html
القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه
القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إلقاء القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه، للاشتباه في تصويره مقطع فيديو ذي محتوى جنسي دون موافقة الطرف... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T11:47+0000
2025-01-11T11:47+0000
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وذكرت صحيفة بريطانية أن الواقعة صدمت زملاء اللاعب، حيث اقتحم ضابطان يرتديان الزي الرسمي ملعب التدريب لإيقاف المران.وأضاف التقرير أن اللاعب، الذي يُقال إنه لاعب دولي، تم اقتياده في تمام الساعة 11 صباحًا وخضع للاستجواب لمدة ست ساعات، كما صادرت الشرطة هاتفين شخصيين للتحقيق فيهما بحثًا عن أي تسجيلات فيديو أو صور.وبحسب مصدر للصحيفة، اعتقد زملاء اللاعب في البداية أن الأمر مجرد مزحة عند دخول الشرطة إلى الملعب، حيث سادت حالة من الذهول بين الجميع.وبعد استجواب دام ست ساعات، أُطلق سراح اللاعب دون توجيه أي اتهامات رسمية، فيما عاد اللاعب إلى التدريبات يوم الخميس الماضي، ومن المحتمل أن يشارك في مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.وأوضحت الصحيفة أن تدخل الشرطة جاء بناءً على اتهام امرأة للاعب بتصوير لقاء خاص بينهما سرًا، رغم طلبها منه عدم القيام بذلك.وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على رجل في العشرينات من عمره بتهمة التلصص، لكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لعدم كفاية الأدلة.
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رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إلقاء القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه، للاشتباه في تصويره مقطع فيديو ذي محتوى جنسي دون موافقة الطرف الآخر.
وذكرت صحيفة بريطانية أن الواقعة صدمت زملاء اللاعب، حيث اقتحم ضابطان يرتديان الزي الرسمي ملعب التدريب لإيقاف المران.
وأضاف التقرير أن اللاعب، الذي يُقال إنه لاعب دولي، تم اقتياده في تمام الساعة 11 صباحًا وخضع للاستجواب لمدة ست ساعات، كما صادرت الشرطة هاتفين شخصيين للتحقيق فيهما بحثًا عن أي تسجيلات فيديو أو صور.
وبحسب مصدر للصحيفة، اعتقد زملاء اللاعب
في البداية أن الأمر مجرد مزحة عند دخول الشرطة إلى الملعب، حيث سادت حالة من الذهول بين الجميع.
وبعد استجواب دام ست ساعات، أُطلق سراح اللاعب دون توجيه أي اتهامات رسمية، فيما عاد اللاعب إلى التدريبات يوم الخميس الماضي، ومن المحتمل أن يشارك في مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن تدخل الشرطة جاء بناءً على اتهام امرأة للاعب بتصوير لقاء خاص بينهما سرًا، رغم طلبها منه عدم القيام بذلك.
وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على رجل في العشرينات من عمره بتهمة التلصص، لكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لعدم كفاية الأدلة.