https://sarabic.ae/20250111/القبض-على-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-خلال-تدريبات-فريقه-1096681938.html

القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه

القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إلقاء القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تدريبات فريقه، للاشتباه في تصويره مقطع فيديو ذي محتوى جنسي دون موافقة الطرف... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T11:47+0000

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وذكرت صحيفة بريطانية أن الواقعة صدمت زملاء اللاعب، حيث اقتحم ضابطان يرتديان الزي الرسمي ملعب التدريب لإيقاف المران.وأضاف التقرير أن اللاعب، الذي يُقال إنه لاعب دولي، تم اقتياده في تمام الساعة 11 صباحًا وخضع للاستجواب لمدة ست ساعات، كما صادرت الشرطة هاتفين شخصيين للتحقيق فيهما بحثًا عن أي تسجيلات فيديو أو صور.وبحسب مصدر للصحيفة، اعتقد زملاء اللاعب في البداية أن الأمر مجرد مزحة عند دخول الشرطة إلى الملعب، حيث سادت حالة من الذهول بين الجميع.وبعد استجواب دام ست ساعات، أُطلق سراح اللاعب دون توجيه أي اتهامات رسمية، فيما عاد اللاعب إلى التدريبات يوم الخميس الماضي، ومن المحتمل أن يشارك في مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.وأوضحت الصحيفة أن تدخل الشرطة جاء بناءً على اتهام امرأة للاعب بتصوير لقاء خاص بينهما سرًا، رغم طلبها منه عدم القيام بذلك.وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على رجل في العشرينات من عمره بتهمة التلصص، لكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لعدم كفاية الأدلة.

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