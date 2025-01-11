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https://sarabic.ae/20250111/الهلال-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-ليفربول-1096699090.html
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ليفربول
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ليفربول
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T21:40+0000
2025-01-11T21:40+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار نادي الهلال السعودي
ليفربول
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن الهلال السعودي ينوي استغلال فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع اللاعب الأوروجوياني، داروين نونيز، نجم نادي ليفربول.وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال يرغب في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، حيث يخوض الفريق السعودي منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.وتريد إدارة الهلال السعودي تعزيز الجانب الهجومي لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار، الذي لم يقدم الإضافة المطلوبة منه منذ التعاقد معه في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.ويرغب المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في العمل مجددا مع داروين نونيز، الذي قدم مستويات رائعة برفقة الفريق البرتغالي.ويشار إلى أن داروين نونيز صاحب الـ25 عاما، قد سجل 32 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 66 مباراة مع بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يقدم الإضافة المطلوبة في ليفربول الإنجليزي.ويشار إلى أن نونيز شارك في الموسم الجاري مع ليفربول في 26 مباراة بكافة المسابقات، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلها فقط.
https://sarabic.ae/20250109/الهلال-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-إنتر-ميلان-1096625974.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول

الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ليفربول

21:40 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Str
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ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن الهلال السعودي ينوي استغلال فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع اللاعب الأوروجوياني، داروين نونيز، نجم نادي ليفربول.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
مجتمع
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم إنتر ميلان
9 يناير, 12:53 GMT
وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال يرغب في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، حيث يخوض الفريق السعودي منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.
وتريد إدارة الهلال السعودي تعزيز الجانب الهجومي لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار، الذي لم يقدم الإضافة المطلوبة منه منذ التعاقد معه في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويرغب المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في العمل مجددا مع داروين نونيز، الذي قدم مستويات رائعة برفقة الفريق البرتغالي.
ويشار إلى أن داروين نونيز صاحب الـ25 عاما، قد سجل 32 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 66 مباراة مع بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يقدم الإضافة المطلوبة في ليفربول الإنجليزي.
ويشار إلى أن نونيز شارك في الموسم الجاري مع ليفربول في 26 مباراة بكافة المسابقات، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلها فقط.
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