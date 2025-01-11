https://sarabic.ae/20250111/دولة-تكشف-عن-أول-قطار-في-العالم-مصنوع-من-ألياف-الكربون-فيديو-1096688288.html

دولة تكشف عن أول قطار في العالم مصنوع من ألياف الكربون.. فيديو

دولة تكشف عن أول قطار في العالم مصنوع من ألياف الكربون.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة آسيوية عن إطلاقها أول قطار مصنوع من ألياف الكربون في العالم، للتشغيل التجاري. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T14:31+0000

2025-01-11T14:31+0000

2025-01-11T14:33+0000

مجتمع

الصين

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096688123_0:365:1024:941_1920x0_80_0_0_a59f4082b6ab6a53eff36c2c9c0e3d24.jpg

وأزاحت شركة "مترو تشينغداو"، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، الستار عن القطار غير المسبوق، الذي يمتاز بأنه أخف وزنا بنسبة 11% مقارنة بالقطارات التقليدية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أمس الجمعة.وقال تلفزيون الصين المركزي إن "قطارات المترو عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم بشكل أساسي، وتعد ألياف الكربون أقوى بخمس مرات من الفولاذ، لكنها أخف وزنا بأربع مرات".والهيكل الرئيسي والهياكل الحاملة لعربة القطار الجديد، مصنوعة من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون، وبالتالي يقال إنها تقلل من وزن القطار بنسبة 11%، واستهلاك الطاقة بنسبة 7%، كما أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كل قطار من هذا النوع سيتم تقليلها بمقدار 130 طنا سنويا.وتم بناء نظام "مترو تشينغداو" في عام 2015، ويبلغ طوله 352 كيلومترا، وله 8 فروع و172 محطة، فضلا عن وجود 7 خطوط أخرى قيد الإنشاء.وفي عام 2021، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين ملتزمة بشدة بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2060.وأضاف شي جين بينغ، أن "الصين ستسيطر بشكل صارم على مشاريع الطاقة الحرارية ونمو استهلاك الفحم، خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025)، وستقللها تدريجيا خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026 - 2030)".

https://sarabic.ae/20241229/الصين-تكشف-عن-أسرع-قطار-في-العالم-فيديو-1096299907.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, منوعات, الأخبار