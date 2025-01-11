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20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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https://sarabic.ae/20250111/دولة-تكشف-عن-أول-قطار-في-العالم-مصنوع-من-ألياف-الكربون-فيديو-1096688288.html
دولة تكشف عن أول قطار في العالم مصنوع من ألياف الكربون.. فيديو
دولة تكشف عن أول قطار في العالم مصنوع من ألياف الكربون.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة آسيوية عن إطلاقها أول قطار مصنوع من ألياف الكربون في العالم، للتشغيل التجاري. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T14:31+0000
2025-01-11T14:33+0000
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وأزاحت شركة "مترو تشينغداو"، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، الستار عن القطار غير المسبوق، الذي يمتاز بأنه أخف وزنا بنسبة 11% مقارنة بالقطارات التقليدية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أمس الجمعة.وقال تلفزيون الصين المركزي إن "قطارات المترو عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم بشكل أساسي، وتعد ألياف الكربون أقوى بخمس مرات من الفولاذ، لكنها أخف وزنا بأربع مرات".والهيكل الرئيسي والهياكل الحاملة لعربة القطار الجديد، مصنوعة من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون، وبالتالي يقال إنها تقلل من وزن القطار بنسبة 11%، واستهلاك الطاقة بنسبة 7%، كما أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كل قطار من هذا النوع سيتم تقليلها بمقدار 130 طنا سنويا.وتم بناء نظام "مترو تشينغداو" في عام 2015، ويبلغ طوله 352 كيلومترا، وله 8 فروع و172 محطة، فضلا عن وجود 7 خطوط أخرى قيد الإنشاء.وفي عام 2021، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين ملتزمة بشدة بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2060.وأضاف شي جين بينغ، أن "الصين ستسيطر بشكل صارم على مشاريع الطاقة الحرارية ونمو استهلاك الفحم، خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025)، وستقللها تدريجيا خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026 - 2030)".
https://sarabic.ae/20241229/الصين-تكشف-عن-أسرع-قطار-في-العالم-فيديو-1096299907.html
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الصين, منوعات, الأخبار
الصين, منوعات, الأخبار

دولة تكشف عن أول قطار في العالم مصنوع من ألياف الكربون.. فيديو

14:31 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 11.01.2025)
© Photo / Unsplash/ Mehrnaz Taghavishavaziمحطة قطارات مترو
محطة قطارات مترو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Photo / Unsplash/ Mehrnaz Taghavishavazi
تابعنا عبر
أعلنت دولة آسيوية عن إطلاقها أول قطار مصنوع من ألياف الكربون في العالم، للتشغيل التجاري.
وأزاحت شركة "مترو تشينغداو"، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، الستار عن القطار غير المسبوق، الذي يمتاز بأنه أخف وزنا بنسبة 11% مقارنة بالقطارات التقليدية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أمس الجمعة.
وقال تلفزيون الصين المركزي إن "قطارات المترو عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم بشكل أساسي، وتعد ألياف الكربون أقوى بخمس مرات من الفولاذ، لكنها أخف وزنا بأربع مرات".
والهيكل الرئيسي والهياكل الحاملة لعربة القطار الجديد، مصنوعة من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون، وبالتالي يقال إنها تقلل من وزن القطار بنسبة 11%، واستهلاك الطاقة بنسبة 7%، كما أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كل قطار من هذا النوع سيتم تقليلها بمقدار 130 طنا سنويا.
وتم بناء نظام "مترو تشينغداو" في عام 2015، ويبلغ طوله 352 كيلومترا، وله 8 فروع و172 محطة، فضلا عن وجود 7 خطوط أخرى قيد الإنشاء.
قطار فائق السرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو
29 ديسمبر 2024, 10:18 GMT
وفي عام 2021، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين ملتزمة بشدة بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأضاف شي جين بينغ، أن "الصين ستسيطر بشكل صارم على مشاريع الطاقة الحرارية ونمو استهلاك الفحم، خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025)، وستقللها تدريجيا خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026 - 2030)".
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