دولة تكشف عن أول قطار في العالم مصنوع من ألياف الكربون.. فيديو
14:31 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 11.01.2025)
© Photo / Unsplash/ Mehrnaz Taghavishavaziمحطة قطارات مترو
© Photo / Unsplash/ Mehrnaz Taghavishavazi
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أعلنت دولة آسيوية عن إطلاقها أول قطار مصنوع من ألياف الكربون في العالم، للتشغيل التجاري.
وأزاحت شركة "مترو تشينغداو"، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، الستار عن القطار غير المسبوق، الذي يمتاز بأنه أخف وزنا بنسبة 11% مقارنة بالقطارات التقليدية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أمس الجمعة.
وقال تلفزيون الصين المركزي إن "قطارات المترو عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم بشكل أساسي، وتعد ألياف الكربون أقوى بخمس مرات من الفولاذ، لكنها أخف وزنا بأربع مرات".
World's first carbon fiber subway train rolled off production and was put into commercial operation in Qingdao, E China's Shandong Province on Friday. The train, named "CETROVO 1.0 Carbon Star Express", was officially launched on Line 1 of Qingdao Metro.— China News 中国新闻网 (@Echinanews) January 11, 2025
"CETROVO 1.0 Carbon… pic.twitter.com/33g11nLmKS
والهيكل الرئيسي والهياكل الحاملة لعربة القطار الجديد، مصنوعة من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون، وبالتالي يقال إنها تقلل من وزن القطار بنسبة 11%، واستهلاك الطاقة بنسبة 7%، كما أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كل قطار من هذا النوع سيتم تقليلها بمقدار 130 طنا سنويا.
وتم بناء نظام "مترو تشينغداو" في عام 2015، ويبلغ طوله 352 كيلومترا، وله 8 فروع و172 محطة، فضلا عن وجود 7 خطوط أخرى قيد الإنشاء.
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وفي عام 2021، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين ملتزمة بشدة بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأضاف شي جين بينغ، أن "الصين ستسيطر بشكل صارم على مشاريع الطاقة الحرارية ونمو استهلاك الفحم، خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025)، وستقللها تدريجيا خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026 - 2030)".