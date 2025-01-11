https://sarabic.ae/20250111/مسؤول-إسرائيلي-يرد-على-أنباء-بشأن-إحراز-تقدم-كبير-في-محادثات-الدوحة-بشأن-صفقة-تبادل-المحتجزين-1096693810.html

مسؤول إسرائيلي يرد على أنباء بشأن إحراز "تقدم كبير" في محادثات الدوحة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

مسؤول إسرائيلي يرد على أنباء بشأن إحراز "تقدم كبير" في محادثات الدوحة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

سبوتنيك عربي

رد مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، على تقارير بشأن إحراز تقدم كبير في محادثات صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T17:43+0000

2025-01-11T17:43+0000

2025-01-11T17:43+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن فرق المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، اتفقت على شروط الصفقة، كما أفادت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، بإحراز تقدم في المحادثات.وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "لا يوجد تقدم كبير".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في تقرير لها، اليوم السبت، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يقرر نتنياهو، خلال الساعات القليلة المقبلة، ما إذا كان سيسمح لرئيس "الموساد"، بالمغادرة إلى قطر أم لا، متوقعة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إرسال ديفيد برنياع، إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات مع "حماس".وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".وأضاف عبد الهادي أن "حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو، مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا، في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.

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