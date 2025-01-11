https://sarabic.ae/20250111/هروب-جماعي-لركاب-طائرة-أمريكية-فشلت-بالإقلاع-وكادت-أن-تتسبب-بكارثة-فيديو-1096688772.html
هروب جماعي لركاب طائرة أمريكية فشلت بالإقلاع وكادت أن تتسبب بكارثة... فيديو
هروب جماعي لركاب طائرة أمريكية فشلت بالإقلاع وكادت أن تتسبب بكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب خلل بمحرك إحدى الطائرات الأمريكية في إفشال محاولة إقلاعها، تبع ذلك إخلاء جماعي لركابها الذين أصيبوا بحالة من الهلع. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T15:19+0000
2025-01-11T15:19+0000
2025-01-11T15:19+0000
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وكادت عملية الإخلاء وهروب الركاب من الطائرة أن تتسبب في كارثة بمطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الطائرة من طراز "بوينغ 757-300"، وأن الحادث وقع صباح يوم أمس الجمعة.ورصد مقطع فيديو لحظة فرار الركاب من الطائرة، الذي نتج عنه إصابة 4 منهم، في حين تمت معالجة بعضهم في مكان الحادث.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
هروب جماعي لركاب طائرة أمريكية فشلت بالإقلاع وكادت أن تتسبب بكارثة... فيديو
تسبب خلل بمحرك إحدى الطائرات الأمريكية في إفشال محاولة إقلاعها، تبع ذلك إخلاء جماعي لركابها الذين أصيبوا بحالة من الهلع.
وكادت عملية الإخلاء وهروب الركاب من الطائرة أن تتسبب في كارثة بمطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الطائرة
من طراز "بوينغ 757-300"، وأن الحادث وقع صباح يوم أمس الجمعة.
ورصد مقطع فيديو لحظة فرار الركاب
من الطائرة، الذي نتج عنه إصابة 4 منهم، في حين تمت معالجة بعضهم في مكان الحادث.