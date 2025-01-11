https://sarabic.ae/20250111/وكالة-الجيش-الإسرائيلي-يفجر-منازل-في-جنوب-لبنان-1096676657.html
وكالة: الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في جنوب لبنان
وكالة: الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T09:54+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية واصلت خرق وقف النار، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل".وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.وجاء في بيان الجيش اللبناني: "بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب، وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل، وبلدات أخرى، في القطاعَين الغربي والأوسط من جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها".وأوضح البيان أن "الجيش يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وكالة: الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في جنوب لبنان
نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية واصلت خرق وقف النار، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل".
وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار
للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب، وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل، وبلدات أخرى، في القطاعَين الغربي والأوسط من جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها".
وأوضح البيان أن "الجيش يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.
وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني
والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.