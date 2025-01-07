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الجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته بمناطق في القطاعين الغربي والأوسط جنوبي البلاد
الجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته بمناطق في القطاعين الغربي والأوسط جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T16:42+0000
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وجاء في بيان الجيش اللبناني: "بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب، وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل، وبلدات أخرى، في القطاعَين الغربي والأوسط من جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها".وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصرما موقف لبنان من تلويح إسرائيل بالبقاء في الجنوب بعد مهلة الـ60 يوما؟
https://sarabic.ae/20250106/ميقاتي-استمرار-انتهاكات-إسرائيل-والحديث-عن-نيتها-تمديد-مهلة-وقف-إطلاق-النار-أمر-مرفوض-1096544004.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته بمناطق في القطاعين الغربي والأوسط جنوبي البلاد

16:42 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب، وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل، وبلدات أخرى، في القطاعَين الغربي والأوسط من جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها".

وأوضح البيان أن "الجيش يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.
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وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته تمركزت حول بلدة شمع - صور بالتنسيق مع "يونيفيل" ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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