https://sarabic.ae/20250112/السعودية-قد-تكون-وجهته-المقبلة-نجم-مانشستر-سيتي-يطلب-الرحيل-1096727152.html
"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل
"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل
سبوتنيك عربي
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن قائد الدفاع طلب الرحيل عن النادي. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T15:08+0000
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2025-01-12T15:08+0000
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وقال غوارديولا، بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، إن "الظهير الأيمن كايل ووكر طلب استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته".وأضاف غوارديولا أنه "لهذا السبب، فضل إشراك لاعبين آخرين"، متابعا: "طلب ذلك قبل عامين بعد تتويجنا بالثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي. لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا".وكان ووكر (34 عاما) انضم إلى مان سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في 2017، لكن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تكون وجهته التالية.وشارك الظهير الأيمن الإنجليزي في 319 مباراة مع مانشستر سيتي وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم إذ شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار
"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن قائد الدفاع طلب الرحيل عن النادي.
وقال غوارديولا، بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، إن "الظهير الأيمن كايل ووكر طلب استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته".
وأضاف غوارديولا
أنه "لهذا السبب، فضل إشراك لاعبين آخرين"، متابعا: "طلب ذلك قبل عامين بعد تتويجنا بالثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي. لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا".
وكان ووكر (34 عاما) انضم إلى مان سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في 2017، لكن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تكون وجهته التالية.
وشارك الظهير الأيمن الإنجليزي في 319 مباراة مع مانشستر سيتي
وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم إذ شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.