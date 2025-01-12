"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250112/السعودية-قد-تكون-وجهته-المقبلة-نجم-مانشستر-سيتي-يطلب-الرحيل-1096727152.html
"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل
"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل
سبوتنيك عربي
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن قائد الدفاع طلب الرحيل عن النادي. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T15:08+0000
2025-01-12T15:08+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار السعودية اليوم
السعودية
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096726733_0:114:2179:1340_1920x0_80_0_0_c5016e193ba337eca10825763bd84c14.jpg
وقال غوارديولا، بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، إن "الظهير الأيمن كايل ووكر طلب استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته".وأضاف غوارديولا أنه "لهذا السبب، فضل إشراك لاعبين آخرين"، متابعا: "طلب ذلك قبل عامين بعد تتويجنا بالثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي. لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا".وكان ووكر (34 عاما) انضم إلى مان سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في 2017، لكن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تكون وجهته التالية.وشارك الظهير الأيمن الإنجليزي في 319 مباراة مع مانشستر سيتي وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم إذ شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
https://sarabic.ae/20250111/تطور-جديد-في-صفقة-انتقال-المصري-عمر-مرموش-إلى-مانشستر-سيتي-1096687454.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096726733_121:0:2058:1453_1920x0_80_0_0_179e6d48155b967e6fa72793eea3a1d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار

"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل

15:08 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Rui Vieiraمانشستر سيتي الإنجليزي
مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Rui Vieira
تابعنا عبر
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن قائد الدفاع طلب الرحيل عن النادي.
وقال غوارديولا، بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، إن "الظهير الأيمن كايل ووكر طلب استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته".
وأضاف غوارديولا أنه "لهذا السبب، فضل إشراك لاعبين آخرين"، متابعا: "طلب ذلك قبل عامين بعد تتويجنا بالثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي. لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا".
المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
"تطور جديد" في صفقة انتقال المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
أمس, 14:19 GMT
وكان ووكر (34 عاما) انضم إلى مان سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في 2017، لكن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تكون وجهته التالية.
وشارك الظهير الأيمن الإنجليزي في 319 مباراة مع مانشستر سيتي وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم إذ شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала