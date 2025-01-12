https://sarabic.ae/20250112/ما-هي-مخاطر-انهيار-سد-تشرين-الاستراتيجي-بريف-حلب-شمالي-سوريا؟-1096721009.html
ما هي مخاطر انهيار سد تشرين الاستراتيجي بريف حلب شمالي سوريا؟
ما هي مخاطر انهيار سد تشرين الاستراتيجي بريف حلب شمالي سوريا؟
سبوتنيك عربي
يشهد محيط سد تشرين الاستراتيجي بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، اشتباكات عنيفة، منذ شهر، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المسلحة الموالية... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T12:46+0000
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السد الذي يحبس خلفه ما يقارب من 1.9 مليار متر مكعب من المياه، تعرّض إلى تضرر في بعض تجهيزاته اللوجستية وتمكّن فريق من المهندسين بالتعاون مع الصليب الأحمر السوري، من إصلاحها.وأضاف المهندس خالد أن "الخطر لا يقتصر على بنية السد والتي ما تزال تحافظ على صلابتها، بل على التجهيزات والمعدات اللوجستية، لأنها في حال تعطلت عنفات السد سوف يرتفع منسوب المياه إلى حد كبير يؤدي إلى فيضانات وتضرر كبير بالقرى والمناطق المحيطة به، بما فيها الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة والعامة، وبالتالي نتحدث عن كارثة إنسانية كبيرة".وطالب المهندس خالد، المنظمات الدولية وأطراف الصراع في المنطقة بضرورة تحييد السد عن المخاطر المحيطة به وتأمين الحماية المطلوبة لدخول مهندسين متخصصين لإجراء صيانة وإصلاح الأعطال، التي طالت السد مع توفير قطع التبديل والمعدات اللوجستية.يذكر أن معارك عنيفة ما تزال تدور بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة والفصائل المسلحة الموالية لتركيا، من جهة أخرى في محيط سد تشرين، حيث قام الطيران الحربي والمسير التركي، بتنفيذ غارات جوية عدة طالت مواقع لـ"قسد"، تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي متبادل تشهده المنطقة، منذ نحو شهر.كيف تبدو سوريا بعد شهر على رحيل "حكومة الأسد"؟
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
ما هي مخاطر انهيار سد تشرين الاستراتيجي بريف حلب شمالي سوريا؟
حصري
يشهد محيط سد تشرين الاستراتيجي بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، اشتباكات عنيفة، منذ شهر، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
السد الذي يحبس خلفه ما يقارب من 1.9 مليار متر مكعب من المياه، تعرّض إلى تضرر في بعض تجهيزاته اللوجستية وتمكّن فريق من المهندسين بالتعاون مع الصليب الأحمر السوري، من إصلاحها.
في السياق، كشف المهندس خالد، أحد المهندسين المشرفين على إصلاح السد، في حديث مع "سبوتنيك"، أن مخاطر انهيار السد باتت كبيرة مع ارتفاع وتيرة المعارك في محيطه.
وأضاف المهندس خالد أن "الخطر لا يقتصر على بنية السد والتي ما تزال تحافظ على صلابتها، بل على التجهيزات والمعدات اللوجستية، لأنها في حال تعطلت عنفات السد سوف يرتفع منسوب المياه إلى حد كبير يؤدي إلى فيضانات وتضرر كبير بالقرى والمناطق المحيطة
به، بما فيها الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة والعامة، وبالتالي نتحدث عن كارثة إنسانية كبيرة".
وأشار المهندس السوري إلى أن "طول السد يبلغ 1.5 كم ويحوي على محطة كهرومائية تقوم بتوليد أكثر من 100 ميغاواط، ومنذ تشغيله في عام 1999، كانت خطة العمل هي تصريف المياه عبر العنفات الـ6 المتواجدة داخل بناء السد، منعًا لأي فيضانات محتملة، حيث يؤمّن السد حاجات مدينة حلب والرقة والمناطق التابعة لهما من التيار الكهربائي والمياه".
وطالب المهندس خالد، المنظمات الدولية وأطراف الصراع في المنطقة بضرورة تحييد السد عن المخاطر المحيطة به وتأمين الحماية المطلوبة لدخول مهندسين متخصصين لإجراء صيانة وإصلاح الأعطال، التي طالت السد مع توفير قطع التبديل والمعدات اللوجستية.
يذكر أن معارك عنيفة
ما تزال تدور بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة والفصائل المسلحة الموالية لتركيا، من جهة أخرى في محيط سد تشرين، حيث قام الطيران الحربي والمسير التركي، بتنفيذ غارات جوية عدة طالت مواقع لـ"قسد"، تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي متبادل تشهده المنطقة، منذ نحو شهر.