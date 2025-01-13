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خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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"أرسل عملاء"... إيلون ماسك يدين رئيس الوزراء البريطاني
"أرسل عملاء"... إيلون ماسك يدين رئيس الوزراء البريطاني
سبوتنيك عربي
اتهم رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بإرسال عملاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتقويض الانتخابات الرئاسية،... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T07:45+0000
2025-01-13T07:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
بريطانيا
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وعلّق صاحب شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، على ما نشره أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة له أيضا، حول أن ستارمر، لم تتم دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالقول: "أرسل عملاء إلى أمريكا لزعزعة الانتخابات (الرئاسية) الأمريكية!".وفي وقت سابق، اتهم ماسك، ستارمر بـ"التواطؤ في جريمة اغتصاب جماعي في بريطانيا"، ودعا إلى إقالته ومحاكمته، ووصف ستارمر كلمات ماسك بـ"الأكاذيب والتضليل".وهذه ليست المرة الأولى، التي يتهجم فيها ماسك، على مسؤولين أوروبيين، حيث دعا في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى استقالة المستشار الألماني أولاف شولتس، فورا، عقب هجوم مميت استهدف سوقًا لعيد الميلاد في ألمانيا.وكتب ماسك عبر منصته "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة فورًا"، مضيفًا وصفًا له بـ"الأحمق غير الكفء".إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"ماسك يكشف توقعاته لما سيفعله ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, بريطانيا

"أرسل عملاء"... إيلون ماسك يدين رئيس الوزراء البريطاني

07:45 GMT 13.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اتهم رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بإرسال عملاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتقويض الانتخابات الرئاسية، بحسب قوله.
وعلّق صاحب شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، على ما نشره أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة له أيضا، حول أن ستارمر، لم تتم دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالقول: "أرسل عملاء إلى أمريكا لزعزعة الانتخابات (الرئاسية) الأمريكية!".
وفي وقت سابق، اتهم ماسك، ستارمر بـ"التواطؤ في جريمة اغتصاب جماعي في بريطانيا"، ودعا إلى إقالته ومحاكمته، ووصف ستارمر كلمات ماسك بـ"الأكاذيب والتضليل".
وهذه ليست المرة الأولى، التي يتهجم فيها ماسك، على مسؤولين أوروبيين، حيث دعا في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى استقالة المستشار الألماني أولاف شولتس، فورا، عقب هجوم مميت استهدف سوقًا لعيد الميلاد في ألمانيا.
وكتب ماسك عبر منصته "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة فورًا"، مضيفًا وصفًا له بـ"الأحمق غير الكفء".
إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"
ماسك يكشف توقعاته لما سيفعله ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
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