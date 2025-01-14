البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/البيت-الأبيض-بايدن-يحث-ترامب-على-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1096794837.html
البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث خلال محادثاته مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مواصلة دعم أوكرانيا من أجل منح كييف... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T20:31+0000
2025-01-14T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال كيربي للصحفيين: "لقد أجرى هذه المحادثات مع الرئيس المنتخب من أجل مواصلة (الدعم)، والحفاظ على الزخم، بحيث تتمكن أوكرانيا عندما تجري المفاوضات من اتخاذ موقف قوة".وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الدعم-الأمريكي-لكييف-يرافقه-خطر-المواجهة-النووية-مع-روسيا-1096761449.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا

20:31 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث خلال محادثاته مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مواصلة دعم أوكرانيا من أجل منح كييف "موقف قوة" في المفاوضات مع روسيا.
وقال كيربي للصحفيين: "لقد أجرى هذه المحادثات مع الرئيس المنتخب من أجل مواصلة (الدعم)، والحفاظ على الزخم، بحيث تتمكن أوكرانيا عندما تجري المفاوضات من اتخاذ موقف قوة".
وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
أمس, 20:27 GMT
من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
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