https://sarabic.ae/20250114/البيت-الأبيض-بايدن-يحث-ترامب-على-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1096794837.html
البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث خلال محادثاته مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مواصلة دعم أوكرانيا من أجل منح كييف... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T20:31+0000
2025-01-14T20:31+0000
2025-01-14T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال كيربي للصحفيين: "لقد أجرى هذه المحادثات مع الرئيس المنتخب من أجل مواصلة (الدعم)، والحفاظ على الزخم، بحيث تتمكن أوكرانيا عندما تجري المفاوضات من اتخاذ موقف قوة".وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الدعم-الأمريكي-لكييف-يرافقه-خطر-المواجهة-النووية-مع-روسيا-1096761449.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: بايدن يحث ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث خلال محادثاته مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مواصلة دعم أوكرانيا من أجل منح كييف "موقف قوة" في المفاوضات مع روسيا.
وقال كيربي للصحفيين: "لقد أجرى هذه المحادثات مع الرئيس المنتخب من أجل مواصلة (الدعم)، والحفاظ على الزخم، بحيث تتمكن أوكرانيا عندما تجري المفاوضات من اتخاذ موقف قوة".
وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني
من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.