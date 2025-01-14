https://sarabic.ae/20250114/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-روستوف--1096763829.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T02:50+0000
2025-01-14T02:50+0000
2025-01-14T02:50+0000
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وذكر سليوسار عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم خلال الليلة الماضية التصدي وتدمير 14 طائرة مسيّرة في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو بفضل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية".وأضاف أنه وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20250114/تعرض-مقاطعة-تولا-الروسية-لهجوم-واسع-النطاق-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1096763482.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو داخل المقاطعة.
وذكر سليوسار عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم خلال الليلة الماضية التصدي وتدمير 14 طائرة مسيّرة في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو بفضل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية".
وأضاف أنه وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.