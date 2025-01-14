الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-روستوف--1096763829.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T02:50+0000
2025-01-14T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184126_0:9:3111:1758_1920x0_80_0_0_9b7615d0d1309d09673a79d98a097e09.jpg
وذكر سليوسار عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم خلال الليلة الماضية التصدي وتدمير 14 طائرة مسيّرة في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو بفضل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية".وأضاف أنه وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20250114/تعرض-مقاطعة-تولا-الروسية-لهجوم-واسع-النطاق-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1096763482.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b15331e0e33ff60445b080fe2ebadb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف

02:50 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو داخل المقاطعة.
وذكر سليوسار عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم خلال الليلة الماضية التصدي وتدمير 14 طائرة مسيّرة في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو بفضل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية".
منظومة الدفاع الجوي بوك 1ام خلال حفل افتتاح منتدي الجيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تعرض مقاطعة تولا الروسية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية
00:06 GMT
وأضاف أنه وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала