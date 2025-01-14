https://sarabic.ae/20250114/تصويت-برأيك-هل-تجر-الأعمال-الفردية-في-سوريا-تدخلا-غربيا-بذريعة-الحماية-الدولية؟-1096783646.html
تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟
تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟
سبوتنيك عربي
سجلت التقارير الواردة من الإعلام السوري، حول أعمال الخطف والقتل والتهجير للأقليات في سوريا، تصعيدا كبيرا، ما أدى لتوجس أبناء الأقليات الدينية والعرقية من تبعات... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T13:34+0000
2025-01-14T13:34+0000
2025-01-14T14:06+0000
استطلاعات الرأي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096689670_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_cb11263b41f13d25039ba57bb0f0b49f.jpg
ومع ازدياد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء الطائفة تلوح بخيار طلب "الحماية الدولية"، الأمر الذي أحدث جدلا في البلاد.وعلى سبيل الذكر لا الحصر، حاول رتل تابع لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، ليل الأول من يناير/ كانون الثاني، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله.وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096689670_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_a1193a6b154708279d7b6ed6ddcf8f9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟
13:34 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 14.01.2025)
سجلت التقارير الواردة من الإعلام السوري، حول أعمال الخطف والقتل والتهجير للأقليات في سوريا، تصعيدا كبيرا، ما أدى لتوجس أبناء الأقليات الدينية والعرقية من تبعات المرحلة الجديدة.
ومع ازدياد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء الطائفة تلوح بخيار طلب "الحماية الدولية"، الأمر الذي أحدث جدلا في البلاد.
وعلى سبيل الذكر لا الحصر
، حاول رتل تابع لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، ليل الأول من يناير/ كانون الثاني، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله.
وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".
وأحدث موضوع "الحماية الدولية" جدلا في سوريا بين مؤيد ومعارض للفكرة، فمنهم من استنكر هذا التصريح أو أي نوع من أنواع التدخل الخارجي، ومنهم من اعتبر أن كثرة عمليات القتل والخطف غير المبررة التي تدرج تحت مصطلح "حالات فردية"، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير جدا من عناصر الجيش السوري السابق، جعلت المواطنين يفكرون في هذا الاتجاه لحماية أنفسهم وخوفهم على أبنائهم من عمليات التنكيل والقتل. برأيك هل تجر الانتهاكات في سوريا فكرة الحماية الدولية الخارجية.