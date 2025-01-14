تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250114/تصويت-برأيك-هل-تجر-الأعمال-الفردية-في-سوريا-تدخلا-غربيا-بذريعة-الحماية-الدولية؟-1096783646.html
تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟
تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟
سبوتنيك عربي
سجلت التقارير الواردة من الإعلام السوري، حول أعمال الخطف والقتل والتهجير للأقليات في سوريا، تصعيدا كبيرا، ما أدى لتوجس أبناء الأقليات الدينية والعرقية من تبعات... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T13:34+0000
2025-01-14T14:06+0000
استطلاعات الرأي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096689670_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_cb11263b41f13d25039ba57bb0f0b49f.jpg
ومع ازدياد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء الطائفة تلوح بخيار طلب "الحماية الدولية"، الأمر الذي أحدث جدلا في البلاد.وعلى سبيل الذكر لا الحصر، حاول رتل تابع لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، ليل الأول من يناير/ كانون الثاني، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله.وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096689670_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_a1193a6b154708279d7b6ed6ddcf8f9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы

تصويت... برأيك هل تجر "الأعمال الفردية" في سوريا تدخلا غربيا بذريعة "الحماية الدولية"؟

13:34 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 14.01.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
سجلت التقارير الواردة من الإعلام السوري، حول أعمال الخطف والقتل والتهجير للأقليات في سوريا، تصعيدا كبيرا، ما أدى لتوجس أبناء الأقليات الدينية والعرقية من تبعات المرحلة الجديدة.
ومع ازدياد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء الطائفة تلوح بخيار طلب "الحماية الدولية"، الأمر الذي أحدث جدلا في البلاد.
وعلى سبيل الذكر لا الحصر، حاول رتل تابع لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، ليل الأول من يناير/ كانون الثاني، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله.
وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".

وأحدث موضوع "الحماية الدولية" جدلا في سوريا بين مؤيد ومعارض للفكرة، فمنهم من استنكر هذا التصريح أو أي نوع من أنواع التدخل الخارجي، ومنهم من اعتبر أن كثرة عمليات القتل والخطف غير المبررة التي تدرج تحت مصطلح "حالات فردية"، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير جدا من عناصر الجيش السوري السابق، جعلت المواطنين يفكرون في هذا الاتجاه لحماية أنفسهم وخوفهم على أبنائهم من عمليات التنكيل والقتل. برأيك هل تجر الانتهاكات في سوريا فكرة الحماية الدولية الخارجية.

عدد الأصوات81
بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟
تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала