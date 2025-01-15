https://sarabic.ae/20250115/الكرملين-موسكو-تنظر-بتفاؤل-حذر-إلى-التصريحات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الوشيك-في-غزة-1096803228.html

الكرملين: موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة

الكرملين: موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تنظر إلى وقف إطلاق النار الوشيك في قطاع غزة بتفاؤل حذر. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T10:04+0000

2025-01-15T10:04+0000

2025-01-15T10:04+0000

قطاع غزة

روسيا

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يمكن أن ننظر إلى هذا إلا بتفاؤل حذر، لأننا نتحدث قليلا عن الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزةمصر تؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد بعد وقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20250113/إعلام-إسرائيلي-ينشر-تفاصيل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096760174.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, روسيا, أخبار فلسطين اليوم