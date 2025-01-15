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القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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لقاء سبوتنيك
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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https://sarabic.ae/20250115/الكرملين-موسكو-تنظر-بتفاؤل-حذر-إلى-التصريحات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الوشيك-في-غزة-1096803228.html
الكرملين: موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة
الكرملين: موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تنظر إلى وقف إطلاق النار الوشيك في قطاع غزة بتفاؤل حذر. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T10:04+0000
2025-01-15T10:04+0000
قطاع غزة
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يمكن أن ننظر إلى هذا إلا بتفاؤل حذر، لأننا نتحدث قليلا عن الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزةمصر تؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد بعد وقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20250113/إعلام-إسرائيلي-ينشر-تفاصيل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096760174.html
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قطاع غزة, روسيا, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, روسيا, أخبار فلسطين اليوم

الكرملين: موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة

10:04 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تنظر إلى وقف إطلاق النار الوشيك في قطاع غزة بتفاؤل حذر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يمكن أن ننظر إلى هذا إلا بتفاؤل حذر، لأننا نتحدث قليلا عن الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في غزة".

وأضاف بيسكوف: "إن هذه الكارثة تتجه نحو الأسوأ، لذا فإن وقف إطلاق النار والهدنة ضروري للغاية بالنسبة لأولئك السكان الذين ما زالوا في غزة والذين يعانون من هذه الصعوبات اللاإنسانية على الإطلاق والذين يحتاجون إلى وقف إطلاق النار، وتوفير كل المساعدات الإنسانية الممكنة".

حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
13 يناير, 18:57 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة
مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد بعد وقف إطلاق النار
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