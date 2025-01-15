عراقجي: طهران وموسكو لاعبان رئيسيان في النظام العالمي الجديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/عراقجي-طهران-وموسكو-لاعبان-رئيسيان-في-النظام-العالمي-الجديد-1096805912.html
عراقجي: طهران وموسكو لاعبان رئيسيان في النظام العالمي الجديد
عراقجي: طهران وموسكو لاعبان رئيسيان في النظام العالمي الجديد
سبوتنيك عربي
تقترب روسيا وإيران من التوقيع على اتفاق للتعاون الاستراتيجي الشامل، ومن المقرر إبرام اتفاق تاريخي بعد المفاوضات بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ومسعود... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T11:08+0000
2025-01-15T11:08+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7680e3ae6c182e1e5d6b0c43ca8be3b4.jpg
وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن مجالات التعاون التي تغطيها الوثيقة، خاصة في مجالي الدفاع والطاقة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".وقال عراقجي: "يسعدني جدًا أن أتيحت لي الفرصة، للحديث عن الرؤية الجديدة التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا، في شكل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأضاف: "وتعد هذه المعاهدة معلمًا مهمًا لا يعزز العلاقات الثنائية فحسب، بل يوفر أيضا الأساس لدور مبتكر في التطورات الإقليمية والعالمية".وأردف: "بصرف النظر عن الخصائص الجغرافية والاقتصادية، فإن البلدين متشابهان أيضًا في مبادئهما الأساسية، حيث يعارض البلدان الإجراءات الأحادية والتدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لكليهما.وتابع: "إن التعاون بين إيران وروسيا ليس مجرد تفاعل ثنائي، بل هو رسالة إلى جميع الدول التي تؤمن بالسيادة الوطنية والعدالة والتعددية.عراقجي: هناك إجماع وطني على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا
https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-يعلن-موعد-توقيع-الرئيسين-الروسي-والإيراني-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1096750340.html
https://sarabic.ae/20250114/خبير-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-إيران-وروسيا-1096792475.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_16:0:1083:800_1920x0_80_0_0_0a4283a8db70412d1c652de40fde271f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, روسيا
إيران, أخبار إيران, روسيا

عراقجي: طهران وموسكو لاعبان رئيسيان في النظام العالمي الجديد

11:08 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حصري
تقترب روسيا وإيران من التوقيع على اتفاق للتعاون الاستراتيجي الشامل، ومن المقرر إبرام اتفاق تاريخي بعد المفاوضات بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ومسعود بيزشكيان، في موسكو في 17 كانون الثاني/يناير.
وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن مجالات التعاون التي تغطيها الوثيقة، خاصة في مجالي الدفاع والطاقة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".
وقال عراقجي: "يسعدني جدًا أن أتيحت لي الفرصة، للحديث عن الرؤية الجديدة التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا، في شكل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
13 يناير, 12:51 GMT

إن العلاقات بين إيران وروسيا، التي خضعت للاختبار مرارًا وتكرارًا عبر التاريخ، وصلت الآن إلى مرحلة يمكن اعتبارها رمزًا للتعاون المستدام الموجه نحو المستقبل.

وأضاف: "وتعد هذه المعاهدة معلمًا مهمًا لا يعزز العلاقات الثنائية فحسب، بل يوفر أيضا الأساس لدور مبتكر في التطورات الإقليمية والعالمية".
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
أمس, 17:34 GMT
إيران وروسيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين وقويتين، تلعبان دوراً بارزاً في تشكيل النظام العالمي الجديد، إن إيران، بموقعها الاستراتيجي في مركز جغرافيا الطاقة والتجارة الدولية، وروسيا، باعتبارها دولة تتمتع بموارد لا نهاية لها، وصناعة متقدمة ونفوذ واسع النطاق، تتمتعان بإمكانات هائلة للتعاون.
عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني
وأردف: "بصرف النظر عن الخصائص الجغرافية والاقتصادية، فإن البلدين متشابهان أيضًا في مبادئهما الأساسية، حيث يعارض البلدان الإجراءات الأحادية والتدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لكليهما.
وتابع: "إن التعاون بين إيران وروسيا ليس مجرد تفاعل ثنائي، بل هو رسالة إلى جميع الدول التي تؤمن بالسيادة الوطنية والعدالة والتعددية.
عراقجي: هناك إجماع وطني على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала