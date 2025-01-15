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https://sarabic.ae/20250115/مستشار-ترامب-للأمن-القومي-الولايات-المتحدة-تعزز-إنتاج-الأسلحة-لتايوان-1096795942.html
مستشار ترامب للأمن القومي: الولايات المتحدة تعزز إنتاج الأسلحة لتايوان
مستشار ترامب للأمن القومي: الولايات المتحدة تعزز إنتاج الأسلحة لتايوان
سبوتنيك عربي
قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي المعين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعتزم تعزيز إنتاج الأسلحة لتايوان وسط شحنات غير... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T01:00+0000
2025-01-15T01:49+0000
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سبوتنيك. وقال والتز خلال فعالية "تمرير العصا" (نقل المسؤولية أو تسليم المهام) مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المنتهية ولايته جيك سوليفان: "لدينا تراكم يتجاوز 20 مليار دولار من الأشياء التي دفعوا ثمنها [تايوان] ويجب علينا العمل بجد لتسليم ما دفعوا ثمنه كإجراء رادع".وفقًا لمؤسسة كاتو البحثية الأمريكية، اعتبارًا من ديسمبر 2024، كان لدى واشنطن أكثر من 22 مليار دولار من الطلبات غير المكتملة من تايوان.
https://sarabic.ae/20241213/انسحاب-مفاجئ-للسفن-الحربية-الصينية-من-محيط-تايوان-1095747250.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تايوان
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تايوان

مستشار ترامب للأمن القومي: الولايات المتحدة تعزز إنتاج الأسلحة لتايوان

01:00 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 01:49 GMT 15.01.2025)
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Steve Helber
تابعنا عبر
قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي المعين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعتزم تعزيز إنتاج الأسلحة لتايوان وسط شحنات غير مكتملة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار.
سبوتنيك. وقال والتز خلال فعالية "تمرير العصا" (نقل المسؤولية أو تسليم المهام) مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المنتهية ولايته جيك سوليفان: "لدينا تراكم يتجاوز 20 مليار دولار من الأشياء التي دفعوا ثمنها [تايوان] ويجب علينا العمل بجد لتسليم ما دفعوا ثمنه كإجراء رادع".
وصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
انسحاب مفاجئ للسفن الحربية الصينية من محيط تايوان
13 ديسمبر 2024, 08:42 GMT
وفقًا لمؤسسة كاتو البحثية الأمريكية، اعتبارًا من ديسمبر 2024، كان لدى واشنطن أكثر من 22 مليار دولار من الطلبات غير المكتملة من تايوان.
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