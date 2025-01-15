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مصر والسودان يتفقان على التنسيق الوثيق لحماية الأمن المائي دون تهاون
مصر والسودان يتفقان على التنسيق الوثيق لحماية الأمن المائي دون تهاون
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في مدينة بورسودان السودانية. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الخارجية المصرية، أكد الجانبان خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب عبد العاطي عن تقديره لتزايد وتيرة اللقاءات الثنائية، مؤكداً دعم مصر الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، وحرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.وشدد الوزير المصري على أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وبذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان.وثمّن الجانب المصري الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والتي تعكس اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب السوداني.وأشار إلى نجاح تنظيم امتحانات الثانوية العامة لنحو 28 ألف طالب سوداني في مصر، تأكيداً على دعم القاهرة المستمر لأبناء الجالية السودانية في استكمال مسيرتهم التعليمية.كما تناول اللقاء الجهود المصرية لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20240716/خبير-اتفاقية-عنتيبي-تضر-بحصة-مصر-والسودان-من-نهر-النيل-1090847799.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

مصر والسودان يتفقان على التنسيق الوثيق لحماية الأمن المائي دون تهاون

10:41 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ القاهرة
نهر النيل ـ القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في مدينة بورسودان السودانية.
وحسب بيان الخارجية المصرية، أكد الجانبان خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عبد العاطي عن تقديره لتزايد وتيرة اللقاءات الثنائية، مؤكداً دعم مصر الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، وحرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.
وشدد الوزير المصري على أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وبذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان.
وثمّن الجانب المصري الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والتي تعكس اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب السوداني.
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
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16 يوليو 2024, 11:41 GMT
وأشار إلى نجاح تنظيم امتحانات الثانوية العامة لنحو 28 ألف طالب سوداني في مصر، تأكيداً على دعم القاهرة المستمر لأبناء الجالية السودانية في استكمال مسيرتهم التعليمية.
كما تناول اللقاء الجهود المصرية لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي.

وفيما يخص ملف الأمن المائي، أكد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر والتعاون الوثيق لضمان حماية المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وشددا على أن الأمن المائي باعتباره "أمراً لا تهاون فيه".

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