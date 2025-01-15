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https://sarabic.ae/20250115/وزير-التعليم-المصري-يرد-على-الجدل-المثار-حول-نظام-البكالوريا-المقترح-مطبق-بكل-الدول-1096814132.html
وزير التعليم المصري يرد على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح: مطبق بكل الدول
وزير التعليم المصري يرد على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح: مطبق بكل الدول
سبوتنيك عربي
رد وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح بقوله إنه "مطبق بكل الدول". 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللطيف جاءت خلال لقاء صحفي، بشأن جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية".وأكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يتم في التعليم الدولي في مصر وفي كل دول العالم، وأن تغيير المسارات متاح في مقترح شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أن "الطالب إذا درس بالصف الثاني الثانوي العام في مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية في جميع التخصصات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية".وأشار وزير التعليم المصري إلى أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية، منوها إلى أنه "لن يكون هناك دور ثان في نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية في مايو ويونيو وأغسطس ويوليو".ولفت عبد اللطيف إلى أن "طالب الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي 4 مرات على مدار عامين (الصف الثاني والثالث)، ويتاح لهم تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوي مرتين خلال نفس العام، أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات بما فيها الصف الأول الثانوي".وشدد وزير التعليم المصري على أنه "لا ضغط على الطالب أو أولياء الأمور بسبب اعتبار شهادة البكالوريا على عامين لكون المواد منتهية وغير مكررة ويتم تقسيمها 4 مواد بالصف الثاني الثانوي و3 مواد بالصف الثالث الثانوي".وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن مقترح نظام "البكالوريا" المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام.
https://sarabic.ae/20250108/شهادة-البكالوريا-المصرية-الجديدة-هل-تكتب-نهاية-نظام-الثانوية-العامة؟-1096600481.html
https://sarabic.ae/20240706/وزير-التعليم-المصري-يرد-على-الجدل-بشأن-حصوله-على-دكتوراه-وهمية-فيديو-1090537924.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

وزير التعليم المصري يرد على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح: مطبق بكل الدول

15:01 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Atia Al atiaرغم احتلال أمريكا لمدارسهم ومحاصرة وطنهم.. طلاب الحسكة يبدؤون امتحانات الثانوية العامة
رغم احتلال أمريكا لمدارسهم ومحاصرة وطنهم.. طلاب الحسكة يبدؤون امتحانات الثانوية العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Atia Al atia
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رد وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح بقوله إنه "مطبق بكل الدول".
وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللطيف جاءت خلال لقاء صحفي، بشأن جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية".
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8 يناير, 17:54 GMT
وأكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يتم في التعليم الدولي في مصر وفي كل دول العالم، وأن تغيير المسارات متاح في مقترح شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أن "الطالب إذا درس بالصف الثاني الثانوي العام في مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية في جميع التخصصات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية".
وأشار وزير التعليم المصري إلى أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية، منوها إلى أنه "لن يكون هناك دور ثان في نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية في مايو ويونيو وأغسطس ويوليو".
ولفت عبد اللطيف إلى أن "طالب الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي 4 مرات على مدار عامين (الصف الثاني والثالث)، ويتاح لهم تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوي مرتين خلال نفس العام، أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات بما فيها الصف الأول الثانوي".
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6 يوليو 2024, 07:56 GMT
وشدد وزير التعليم المصري على أنه "لا ضغط على الطالب أو أولياء الأمور بسبب اعتبار شهادة البكالوريا على عامين لكون المواد منتهية وغير مكررة ويتم تقسيمها 4 مواد بالصف الثاني الثانوي و3 مواد بالصف الثالث الثانوي".
وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن مقترح نظام "البكالوريا" المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام.
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