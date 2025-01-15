https://sarabic.ae/20250115/وزير-التعليم-المصري-يرد-على-الجدل-المثار-حول-نظام-البكالوريا-المقترح-مطبق-بكل-الدول-1096814132.html

وزير التعليم المصري يرد على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح: مطبق بكل الدول

وزير التعليم المصري يرد على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح: مطبق بكل الدول

سبوتنيك عربي

رد وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، على الجدل المثار حول نظام البكالوريا المقترح بقوله إنه "مطبق بكل الدول". 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T15:01+0000

2025-01-15T15:01+0000

2025-01-15T15:01+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/07/1077837205_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5fd2562b190b2d4724ad020abce60964.jpg

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللطيف جاءت خلال لقاء صحفي، بشأن جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية".وأكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يتم في التعليم الدولي في مصر وفي كل دول العالم، وأن تغيير المسارات متاح في مقترح شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أن "الطالب إذا درس بالصف الثاني الثانوي العام في مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية في جميع التخصصات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية".وأشار وزير التعليم المصري إلى أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية، منوها إلى أنه "لن يكون هناك دور ثان في نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية في مايو ويونيو وأغسطس ويوليو".ولفت عبد اللطيف إلى أن "طالب الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي 4 مرات على مدار عامين (الصف الثاني والثالث)، ويتاح لهم تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوي مرتين خلال نفس العام، أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات بما فيها الصف الأول الثانوي".وشدد وزير التعليم المصري على أنه "لا ضغط على الطالب أو أولياء الأمور بسبب اعتبار شهادة البكالوريا على عامين لكون المواد منتهية وغير مكررة ويتم تقسيمها 4 مواد بالصف الثاني الثانوي و3 مواد بالصف الثالث الثانوي".وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن مقترح نظام "البكالوريا" المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام.

https://sarabic.ae/20250108/شهادة-البكالوريا-المصرية-الجديدة-هل-تكتب-نهاية-نظام-الثانوية-العامة؟-1096600481.html

https://sarabic.ae/20240706/وزير-التعليم-المصري-يرد-على-الجدل-بشأن-حصوله-على-دكتوراه-وهمية-فيديو-1090537924.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار