https://sarabic.ae/20250116/الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقتل-وإصابة-عشرات-المدنيين-في-سوق-قندهار-1096829993.html

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين في سوق قندهار

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين في سوق قندهار

سبوتنيك عربي

اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين، في غارة جوية شنها طيران الجيش. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T08:32+0000

2025-01-16T08:32+0000

2025-01-16T08:32+0000

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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن قوات الدعم السريع، أن الغارة التي شنها الجيش وأدت إلى سقوط العشرات استهدفت سوق قندهار في أم درمان بولاية الخرطوم.جاء ذلك بعدما أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.وقال موقع "سودان تربيون" إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرًا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.وفي وقت سابق، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم السبت الماضي، أن خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، هي "مجرد جولة في معركة طويلة"، مشددًا على استمرار القتال لتحقيق أهدافه.وفي تسجيل صوتي هو الأول بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، صرح حميدتي: "الحرب كر وفر، والجولات مستمرة. خسرنا جولة، لكن لم نخسر المعركة"، مشيرًا إلى أن قواته "مستعدة للاستمرار في القتال حتى 21 عاما إذا لزم الأمر"، وقال: "نحن نقاتلهم منذ 21 شهرا وسنقاتلهم لـ21 عاما"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ودعا حميدتي قواته إلى "الحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة، رغم خسارة المدينة، والعمل على إعادة تنظيم الصفوف".

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