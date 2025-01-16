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https://sarabic.ae/20250116/بلينكن-هناك-آفاق-مبشرة-لمنطقة-الشرق-الأوسط-بعد-التوصل-إلى-اتفاق-غزة-1096849128.html
بلينكن: هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق غزة
بلينكن: هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه يتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الأحد المقبل. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأشار إلى أن "هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف: "نشكر قطر ومصر للعمل مع أمريكا للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعلينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في غزة ما بعد الحرب".في سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن "أمريكا على علم بالقضايا التي تلوح في اللحظة الأخيرة، والتي تغلق التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، الذي أعلن عنه أمس الأربعاء".كما أعرب كيربي عن ثقته، في أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيبدأ تنفيذه، يوم الأحد.جاءت تعليقات كيربي، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تحجم عن الإعلان رسميا عن التوصل إلى اتفاق، وتصرّ على أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى الانتهاء، وأن "حماس" تعمل على عرقلة المفاوضات في اللحظة الأخيرة.وقال كيربي في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "نحن على علم بهذه القضايا التي أثارها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونحن نعمل على حلها، ويعمل فريقنا على الأرض معه ومع فريقه لتسوية كل هذا، ودفع الاتفاق نحو الأمام".وأصدر مكتب نتنياهو، صباح اليوم الخميس، بيانا اتهم فيه "حماس" بالتراجع عن بعض الاتفاقات، وخلق "أزمة" في إنهاء الاتفاق.وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة حماس وإسرائيل، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
https://sarabic.ae/20250116/قيادي-في-حركة-حماس-لـ-سبوتنيك-ملتزمون-بتنفيذ-الاتفاق-وتصريحات-نتنياهو-محاولة-يائسة-للتهرب-1096839753.html
https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-حماس-تتراجع-عن-بعض-اتفاقات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والحركة-تكشف-الحقيقة-1096831167.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن

بلينكن: هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق غزة

17:01 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Kevin Mohattوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
© AP Photo / Kevin Mohatt
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه يتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن "هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف: "نشكر قطر ومصر للعمل مع أمريكا للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعلينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في غزة ما بعد الحرب".
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن "أمريكا على علم بالقضايا التي تلوح في اللحظة الأخيرة، والتي تغلق التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، الذي أعلن عنه أمس الأربعاء".
كما أعرب كيربي عن ثقته، في أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيبدأ تنفيذه، يوم الأحد.
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": ملتزمون بتنفيذ الاتفاق وتصريحات نتنياهو محاولة يائسة للتهرب
12:39 GMT
جاءت تعليقات كيربي، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تحجم عن الإعلان رسميا عن التوصل إلى اتفاق، وتصرّ على أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى الانتهاء، وأن "حماس" تعمل على عرقلة المفاوضات في اللحظة الأخيرة.
وقال كيربي في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "نحن على علم بهذه القضايا التي أثارها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونحن نعمل على حلها، ويعمل فريقنا على الأرض معه ومع فريقه لتسوية كل هذا، ودفع الاتفاق نحو الأمام".
وأصدر مكتب نتنياهو، صباح اليوم الخميس، بيانا اتهم فيه "حماس" بالتراجع عن بعض الاتفاقات، وخلق "أزمة" في إنهاء الاتفاق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة
09:53 GMT
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.
وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة حماس وإسرائيل، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
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