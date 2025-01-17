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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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الإنسان والثقافة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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https://sarabic.ae/20250117/إيران-تدعو-لوقف-الإبادة-في-غزة-وتؤكد-أهمية-مراقبة-التزام-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-1096860625.html
إيران تدعو لوقف الإبادة في غزة وتؤكد أهمية مراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
إيران تدعو لوقف الإبادة في غزة وتؤكد أهمية مراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تطالب بوقف فوري للإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، مشددًا على أهمية مراقبة مدى التزام... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T09:31+0000
2025-01-17T09:35+0000
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وأضاف بقائي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "التاريخ يظهر أن هذا الكيان يخرق وعوده وقراراته بسهولة، كما حدث مرارًا في لبنان".ودعا بقائي روسيا إلى استخدام مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لتلعب دورًا أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها واحترام التزاماتها الدولية، خاصة في ظل النهج الأمريكي والغربي الأحادي الذي فشل في إنهاء دائرة العنف والإبادة الجماعية".وأكد بقائي أن "الالتزام بوقف جرائم الحرب في غزة هو واجب قانوني على جميع الدول، وفقًا للقانون الدولي العرفي واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده تدعم أي جهود تهدف إلى استعادة وحفظ السلام والأمن في المنطقة، وأن "روسيا تعتبر لاعبًا دوليًا هامًا ومؤثرًا، ولها دور مهم في منطقة غرب آسيا، وستواصل هذا الدور".وكانت الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانا، يوم أمس الخميس، قالت فيه إن "الوزير عراقجي أعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي تحقق بفضل صمود المقاومة وشعب غزة في مواجهة الإبادة الجماعية التي استمرت 15 شهرًا على يد الاحتلال الإسرائيلي".وكانت إسرائيل وحماس قد توصلتا، يوم الأربعاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.ومن المنتظر أن يجري تبادل للأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250116/أول-تعليق-رسمي-من-إيران-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096848487.html
https://sarabic.ae/20250115/على-طريقة-البيجر-إيران-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-لاستهداف-برنامجها-النووي-1096798166.html
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العالم العربي, العالم, حول العالم, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
العالم العربي, العالم, حول العالم, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري

إيران تدعو لوقف الإبادة في غزة وتؤكد أهمية مراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

09:31 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 17.01.2025)
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albazعائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024.
عائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
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صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تطالب بوقف فوري للإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، مشددًا على أهمية مراقبة مدى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف بقائي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "التاريخ يظهر أن هذا الكيان يخرق وعوده وقراراته بسهولة، كما حدث مرارًا في لبنان".
ودعا بقائي روسيا إلى استخدام مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لتلعب دورًا أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها واحترام التزاماتها الدولية، خاصة في ظل النهج الأمريكي والغربي الأحادي الذي فشل في إنهاء دائرة العنف والإبادة الجماعية".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
أول تعليق رسمي من إيران على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 16:06 GMT
وأكد بقائي أن "الالتزام بوقف جرائم الحرب في غزة هو واجب قانوني على جميع الدول، وفقًا للقانون الدولي العرفي واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".
وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده تدعم أي جهود تهدف إلى استعادة وحفظ السلام والأمن في المنطقة، وأن "روسيا تعتبر لاعبًا دوليًا هامًا ومؤثرًا، ولها دور مهم في منطقة غرب آسيا، وستواصل هذا الدور".
وكانت الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانا، يوم أمس الخميس، قالت فيه إن "الوزير عراقجي أعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي تحقق بفضل صمود المقاومة وشعب غزة في مواجهة الإبادة الجماعية التي استمرت 15 شهرًا على يد الاحتلال الإسرائيلي".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
"على طريقة البيجر"... إيران تكشف لأول مرة تفاصيل عملية إسرائيلية لاستهداف برنامجها النووي
15 يناير, 07:13 GMT
وكانت إسرائيل وحماس قد توصلتا، يوم الأربعاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.
ومن المنتظر أن يجري تبادل للأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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