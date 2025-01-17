https://sarabic.ae/20250117/إيران-تدعو-لوقف-الإبادة-في-غزة-وتؤكد-أهمية-مراقبة-التزام-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-1096860625.html

إيران تدعو لوقف الإبادة في غزة وتؤكد أهمية مراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

إيران تدعو لوقف الإبادة في غزة وتؤكد أهمية مراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تطالب بوقف فوري للإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، مشددًا على أهمية مراقبة مدى التزام... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T09:31+0000

2025-01-17T09:31+0000

2025-01-17T09:35+0000

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وأضاف بقائي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "التاريخ يظهر أن هذا الكيان يخرق وعوده وقراراته بسهولة، كما حدث مرارًا في لبنان".ودعا بقائي روسيا إلى استخدام مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لتلعب دورًا أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها واحترام التزاماتها الدولية، خاصة في ظل النهج الأمريكي والغربي الأحادي الذي فشل في إنهاء دائرة العنف والإبادة الجماعية".وأكد بقائي أن "الالتزام بوقف جرائم الحرب في غزة هو واجب قانوني على جميع الدول، وفقًا للقانون الدولي العرفي واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده تدعم أي جهود تهدف إلى استعادة وحفظ السلام والأمن في المنطقة، وأن "روسيا تعتبر لاعبًا دوليًا هامًا ومؤثرًا، ولها دور مهم في منطقة غرب آسيا، وستواصل هذا الدور".وكانت الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانا، يوم أمس الخميس، قالت فيه إن "الوزير عراقجي أعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي تحقق بفضل صمود المقاومة وشعب غزة في مواجهة الإبادة الجماعية التي استمرت 15 شهرًا على يد الاحتلال الإسرائيلي".وكانت إسرائيل وحماس قد توصلتا، يوم الأربعاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.ومن المنتظر أن يجري تبادل للأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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