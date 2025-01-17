https://sarabic.ae/20250117/الجزائر-تفرج-عن-36-مغربيا-1096868289.html
الجزائر تفرج عن 36 مغربيا
الجزائر تفرج عن 36 مغربيا
سبوتنيك عربي
أطلقت السلطات الجزائرية، مساء الخميس، سراح 36 شابا مغربيا كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية، وذلك عبر المعبر الحدودي "زوج بغال". 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:54+0000
2025-01-17T11:54+0000
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ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، عن "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" أن السلطت الجزائرية أفرجت عن 36 مغربيا استوفوا مدة محكوميتهم في السجون الجزائرية، حيث قضوا مدد سجنهم المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من خمسة أشهر في الحجز الإداري.وأكدت الجمعية المغربية أن المفرج عنهم يتحدرون من عدة مدن مغربية، وأنها تواصل متابعة ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة، منوهة إلى أن هذا العدد قد تجاوز 483 شخصا في الجزائر، إلى جانب ملفات أخرى في تونس وليبيا.ولفتت الصحيفة إلى أن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تحاول من خلال مشاركتها في اللقاءات والمنتديات الدولية، ترحيل بقية المهاجرين والكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم مواطنون من أسر جزائرية.يذكر أنه في منتصف أغسطس/ آب 2023، سلمت السلطات الجزائرية 10 معتقلين مغاربة إلى السلطات المغربية، وذلك بعد فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي.وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن المعتقلين المذكورين المعنيين من مدن شرق البلاد، مدينة بركان، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، وكانوا قد استوفوا فترات عقوبتهم في السجون الجزائرية التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة ونصف السنة.ولفتت، آنذاك، الصحيفة إلى أن عملية تسليم المعتقلين الجزائريين تعتبر الخامسة من نوعها في ظرف أسبوعين، أي منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، سلّمت خلالها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 116 معتقلا.وبحسب معلومات قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين، المتتبعة لملف المهاجرين والمعتقلين المغاربة بالجزائر، فإن هناك المئات من المغاربة بسجون الجزائرية بين من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والمعتقلين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.
https://sarabic.ae/20240902/الجزائر-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-وتفتح-تحقيقا-قضائيا-1092292990.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار ليبيا اليوم
الجزائر تفرج عن 36 مغربيا
أطلقت السلطات الجزائرية، مساء الخميس، سراح 36 شابا مغربيا كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية، وذلك عبر المعبر الحدودي "زوج بغال".
ونقلت صحيفة
هسبريس، صباح اليوم الجمعة، عن "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" أن السلطت الجزائرية أفرجت عن 36 مغربيا استوفوا مدة محكوميتهم في السجون الجزائرية، حيث قضوا مدد سجنهم المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من خمسة أشهر في الحجز الإداري.
وأكدت الجمعية المغربية أن المفرج عنهم يتحدرون من عدة مدن مغربية، وأنها تواصل متابعة ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة، منوهة إلى أن هذا العدد قد تجاوز 483 شخصا في الجزائر، إلى جانب ملفات أخرى في تونس وليبيا
.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تحاول من خلال مشاركتها في اللقاءات والمنتديات الدولية، ترحيل بقية المهاجرين والكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم مواطنون من أسر جزائرية.
يذكر أنه في منتصف أغسطس/ آب 2023، سلمت السلطات الجزائرية 10 معتقلين مغاربة إلى السلطات المغربية، وذلك بعد فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي.
وقالت صحيفة
"هسبريس" المغربية، إن المعتقلين المذكورين المعنيين من مدن شرق البلاد، مدينة بركان، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، وكانوا قد استوفوا فترات عقوبتهم في السجون الجزائرية التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة ونصف السنة.
ولفتت، آنذاك، الصحيفة إلى أن عملية تسليم المعتقلين الجزائريين تعتبر الخامسة من نوعها في ظرف أسبوعين، أي منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، سلّمت خلالها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 116 معتقلا.
وبحسب معلومات قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين، المتتبعة لملف المهاجرين والمعتقلين المغاربة بالجزائر
، فإن هناك المئات من المغاربة بسجون الجزائرية بين من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والمعتقلين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.