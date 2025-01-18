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https://sarabic.ae/20250118/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-حاملة-الطائرات-الأمريكية-ترومان-وقطعا-حربية-تابعة-لها-1096920628.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وقطعا حربية تابعة لها
"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وقطعا حربية تابعة لها
سبوتنيك عربي
أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها بالصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T23:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذلك ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وذكر المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو اس اس هاري ترومان) وقطعا حربية شمال البحر الأحمر".وأشار يحيى سريع إلى أن "العملية المشتركة نفذت بعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ المجنحة وقد حققت أهدافها بنجاح"، منوها إلى أن "الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وتم إجبارها على مغادرة مسرح العمليات".فيما حذر العميد سريع من وصفها بـ "القوات المعادية" في البحر الأحمر، "من مغبة أي عدوان على البلد خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة"، متوعدا بـ "مواجهة أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد القوات المعادية بلا سقف أو خطوط حمراء".ويأتي هجوم "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، استهدافها بالطائرات المُسيرة عليها، سبقه هجوم بصواريخ مجنحة وطائرات مُسيرة، يوم الأربعاء الماضي، على حاملة الطائرات ذاتها.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من اليوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250118/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-بصاروخ-باليستي-فيديو-1096907483.html
https://sarabic.ae/20250117/5-غارات-أمريكية-على-محافظة-عمران-شمال-العاصمة-صنعاء-1096855097.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وقطعا حربية تابعة لها

23:50 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellanoمدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano
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أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها بالصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وذلك ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
13:18 GMT
وذكر المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو اس اس هاري ترومان) وقطعا حربية شمال البحر الأحمر".
وأشار يحيى سريع إلى أن "العملية المشتركة نفذت بعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ المجنحة وقد حققت أهدافها بنجاح"، منوها إلى أن "الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وتم إجبارها على مغادرة مسرح العمليات".
فيما حذر العميد سريع من وصفها بـ "القوات المعادية" في البحر الأحمر، "من مغبة أي عدوان على البلد خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة"، متوعدا بـ "مواجهة أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد القوات المعادية بلا سقف أو خطوط حمراء".
ويأتي هجوم "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، استهدافها بالطائرات المُسيرة عليها، سبقه هجوم بصواريخ مجنحة وطائرات مُسيرة، يوم الأربعاء الماضي، على حاملة الطائرات ذاتها.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
5 غارات أمريكية على محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء
أمس, 04:13 GMT
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من اليوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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