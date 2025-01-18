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إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-تحسبا-لضربات-جوية--1096920400.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في كييف، محذرة من ضربات جوية. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وبحسب بيانات الخرائط.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية

22:34 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 22:41 GMT 18.01.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا
ميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في كييف، محذرة من ضربات جوية.
موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وبحسب بيانات الخرائط.
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