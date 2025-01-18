https://sarabic.ae/20250118/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-تحسبا-لضربات-جوية--1096920400.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في كييف، محذرة من ضربات جوية. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T22:34+0000
2025-01-18T22:34+0000
2025-01-18T22:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وبحسب بيانات الخرائط.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
22:34 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 22:41 GMT 18.01.2025)
يتبع
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في كييف، محذرة من ضربات جوية.
موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وبحسب بيانات الخرائط.