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إعلان حالة التأهب الجوي في كييف تحسبا لضربات جوية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-نيكولاييف-الأوكرانية-بالتزامن-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-1096920266.html
سماع دوي انفجارات في مدينة نيكولاييف الأوكرانية بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
سماع دوي انفجارات في مدينة نيكولاييف الأوكرانية بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أنه سمع دوي انفجارات في مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتها. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T22:29+0000
2025-01-18T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت قناة " 24 "الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الأحد، أنه لم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250112/القوات-الروسية-تهاجم-مواقع-حيوية-أوكرانية-في-خملنيتسكي-وسومي-1096704410.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في مدينة نيكولاييف الأوكرانية بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

22:29 GMT 18.01.2025
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© flickr.com / poter.simon
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أنه سمع دوي انفجارات في مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتها.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت قناة " 24 "الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الأحد، أنه لم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.
مقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي
12 يناير, 07:52 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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