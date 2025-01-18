https://sarabic.ae/20250118/الرئيس-الإيراني-لسنا-في-حاجة-إلى-الغرب-لضمان-أمن-المنطقة-1096914126.html
الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة
الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، تبرز رفض الطرفين لأي تدخل خارجي في تحديد أدوارهما، مشددا على أن... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:53+0000
2025-01-18T15:53+0000
2025-01-18T15:53+0000
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وفي لقاء مع القناة الأولى الروسية، تم بث جزء منها، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، الذي زار موسكو أمس الجمعة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاجتماع مع المسؤولين الروس، أن الاتفاقية تؤكد استقلالية السياسة التي تتبعها طهران وموسكو.وقال الرئيس الإيراني خلال المقابلة الإعلامية: "نحن قادرون على تنفيذ سياسة مستقلة، ونسعى لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة من خلال التعاون، بهدف تعزيز السلام والاستقرار"، مضيفا: "لا نحتاج إلى الغرب لتحقيق أمن المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا يوم أمس الجمعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، في حفل أقيم في الكرملين، ما يعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان----1096862607.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، تبرز رفض الطرفين لأي تدخل خارجي في تحديد أدوارهما، مشددا على أن البلدين لا يعتمدان على الغرب.
وفي لقاء مع القناة الأولى الروسية، تم بث جزء منها، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، الذي زار موسكو أمس الجمعة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاجتماع مع المسؤولين الروس، أن الاتفاقية تؤكد استقلالية السياسة التي تتبعها طهران وموسكو.
وقال الرئيس الإيراني خلال المقابلة الإعلامية: "نحن قادرون على تنفيذ سياسة مستقلة، ونسعى لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة من خلال التعاون، بهدف تعزيز السلام والاستقرار"، مضيفا: "لا نحتاج إلى الغرب لتحقيق أمن المنطقة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا يوم أمس الجمعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما
، في حفل أقيم في الكرملين، ما يعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.