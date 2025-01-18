الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250118/الرئيس-الإيراني-لسنا-في-حاجة-إلى-الغرب-لضمان-أمن-المنطقة-1096914126.html
الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة
الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، تبرز رفض الطرفين لأي تدخل خارجي في تحديد أدوارهما، مشددا على أن... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:53+0000
2025-01-18T15:53+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96b867ffd8a899274e87ecfc086fe436.jpg
وفي لقاء مع القناة الأولى الروسية، تم بث جزء منها، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، الذي زار موسكو أمس الجمعة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاجتماع مع المسؤولين الروس، أن الاتفاقية تؤكد استقلالية السياسة التي تتبعها طهران وموسكو.وقال الرئيس الإيراني خلال المقابلة الإعلامية: "نحن قادرون على تنفيذ سياسة مستقلة، ونسعى لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة من خلال التعاون، بهدف تعزيز السلام والاستقرار"، مضيفا: "لا نحتاج إلى الغرب لتحقيق أمن المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا يوم أمس الجمعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، في حفل أقيم في الكرملين، ما يعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان----1096862607.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d7fb92539c2ff4c9408a3c90c72c0e08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني: لسنا في حاجة إلى الغرب لضمان أمن المنطقة

15:53 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، تبرز رفض الطرفين لأي تدخل خارجي في تحديد أدوارهما، مشددا على أن البلدين لا يعتمدان على الغرب.
وفي لقاء مع القناة الأولى الروسية، تم بث جزء منها، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، الذي زار موسكو أمس الجمعة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاجتماع مع المسؤولين الروس، أن الاتفاقية تؤكد استقلالية السياسة التي تتبعها طهران وموسكو.
وقال الرئيس الإيراني خلال المقابلة الإعلامية: "نحن قادرون على تنفيذ سياسة مستقلة، ونسعى لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة من خلال التعاون، بهدف تعزيز السلام والاستقرار"، مضيفا: "لا نحتاج إلى الغرب لتحقيق أمن المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
صورة تجمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
أمس, 11:16 GMT
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا يوم أمس الجمعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، في حفل أقيم في الكرملين، ما يعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала