السعودية... إمام الحرم المكي يثير جدلا واسعا بحديثه عن فك السحر والشعوذة
07:27 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 07:34 GMT 18.01.2025)
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج في مكة في العام الماضي، 13 أغسطس 2019
© AP Photo / Amr Nabil
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في خطبة الجمعة، تناول إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، موضوع "التحصين الشرعي والتحذير من الشعوذة والسحر"، ما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السديس، في حديثه، إن "انتشار السحر والشعوذة في المجتمعات يشكل تحديًا يتطلب وعيًا دينيًا وعملًا وقائيًا يعتمد على التحصن بالأذكار الشرعية والالتزام بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم".
خطيب #المسجد_الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: لا تخدعكم الفضائيات ومواقع #التواصل_الاجتماعي بالترويج للمخادعين الدهاة والمحتالين بهدف ابتزاز أموالكم لفك السحر والطلاسم— د. منصور الجريشي (@Mansour1961) January 17, 2025
pic.twitter.com/Fv2EtGxcBk
وأشار السديس إلى أهمية "الرقية الشرعية كوسيلة فعالة للشفاء من الأمراض الروحية والنفسية"، بحسب قوله.
كما حذر من "الانجراف نحو مدعي فك السحر وأدعياء الرقية، الذين يستغلون حاجة الناس للتلاعب بهم، خاصة مع انتشار الخرافات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس:— ترف آل سليمان /محامية ومستشارة قانونيه⚖️🇸🇦 (@7_kiioo) January 17, 2025
لا تخدعكم الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج للمخادعين الدهاة والمحتالين ؛ بهدف ابتزاز أموالكم لفك السحر والطلاسم .
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وأكد السديس أن "التحصين بالأذكار اليومية، مثل قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين، هو حصن واقٍ بإذن الله من الأذى والحسد"، مشددًا على ضرورة "تقوية الإيمان والتوكل على الله لتجنب الوقوع في براثن الشعوذة والخرافات".
واختتم بتأكيد أهمية "التحصين الذاتي لحماية الأفراد والمجتمعات وحفظ العقيدة من الانحرافات".
خطيب #المسجد_الحرام الشيخ #عبد الرحمن_السديس:— صآإلحـ 𝒮𝒜ℒℋ𝒜 ــــ♥̨̥̬̩ــةٍ (@sa40501) January 17, 2025
لا تخدعكم الفضائيات ومواقع #التواصل_الاجتماعي بالترويج للمخادعين الدهاة والمحتالين بهدف ابتزاز أموالكم لفك السحر والطلاسم
ولاقى حديث الشيخ عبد الرحمن السديس، في خطبته، إشادة واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن تأييدهم لتحذيراته من مخاطر الشعوذة والسحر، وضرورة "التحصن بالأذكار والرقية الشرعية".
وأكد النشطاء على أهمية التوعية المجتمعية حول هذه القضايا التي تؤثر على الأفراد والأسر، مشيدين بالدعوة إلى العودة إلى التعاليم الإسلامية الصحيحة كسبيل للحماية من الأوهام والخرافات التي تتفشى في بعض المجتمعات.