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هل يشهد الجنوب السوري مواجهات عسكرية بين "إدارة العمليات العسكرية" وإسرائيل؟
هل يشهد الجنوب السوري مواجهات عسكرية بين "إدارة العمليات العسكرية" وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية من قواته إلى جنوبي سوريا، وتحديدا المناطق التي تقع بين ريفي درعا والقنيطرة، وذلك بعد ساعات من قيام طائرة مسيرة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T11:09+0000
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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء محافظة درعا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "على ما يبدو أن الخطوط الحمر بدأت ترسم في الجنوب السوري وخاصة بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير، الذي طال رتل إدارة العمليات العسكرية في بلدة بستان الغدير شمال القنيطرة جنوب سوريا، حيث كانت الرسالة الإسرائيلية واضحة بأنه ممنوع الاقتراب من المناطق التي دخلتها بعد رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول (ديسمبر الماضي)"، على حد تعبيره.فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 500 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعًا لوصول تلك الأسلحة للفصائل السورية المسلحة، التي سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجولان, حصري, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري

هل يشهد الجنوب السوري مواجهات عسكرية بين "إدارة العمليات العسكرية" وإسرائيل؟

11:09 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية من قواته إلى جنوبي سوريا، وتحديدا المناطق التي تقع بين ريفي درعا والقنيطرة، وذلك بعد ساعات من قيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف رتل لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، ما أدى لمقتل اثنين من عناصر الرتل وإصابة آخرين.
وقال عمر عقلة، أحد وجهاء محافظة درعا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "على ما يبدو أن الخطوط الحمر بدأت ترسم في الجنوب السوري وخاصة بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير، الذي طال رتل إدارة العمليات العسكرية في بلدة بستان الغدير شمال القنيطرة جنوب سوريا، حيث كانت الرسالة الإسرائيلية واضحة بأنه ممنوع الاقتراب من المناطق التي دخلتها بعد رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول (ديسمبر الماضي)"، على حد تعبيره.

وأضاف عقلة، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق النيران باتجاه عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، في وقت سابق، عند محاولتهم الدخول إلى أحدى القرى بريف القنيطرة الجنوبي، على الرغم من وجود قنوات اتصال غير مباشرة بين الطرفين بواسطة قوات أممية، لكن يمكن القول إنه لحد اللحظة إسرائيل غير جاهزة لتسليم أي منطقة دخلتها مؤخراً في الجنوب السوري إلى قيادة العمليات العسكرية بسوريا، حيث وصفتهم بالمسلحين الملثمين، على حد تعبيرها".

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وأكد عقلة أن "القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، التي تم إرسالها باتجاه قرى جبل الشيخ ومحيطه، منعتهم القوات الإسرائيلية من الدخول إليها، وبقيت مهمة حماية تلك القرى والبلدات لسكانها".

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد توغل خلال شهر ديسبمر الماضي، وسيطر على ما يقارب من 90% من المحافظة، وثبّت نقاطا عسكرية له داخل مواقع وتلال استراتيجية عدة، وصولاً إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 500 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعًا لوصول تلك الأسلحة للفصائل السورية المسلحة، التي سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
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