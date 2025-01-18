https://sarabic.ae/20250118/هل-يشهد-الجنوب-السوري-مواجهات-عسكرية-بين-إدارة-العمليات-العسكرية-وإسرائيل؟--1096901364.html
هل يشهد الجنوب السوري مواجهات عسكرية بين "إدارة العمليات العسكرية" وإسرائيل؟
هل يشهد الجنوب السوري مواجهات عسكرية بين "إدارة العمليات العسكرية" وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية من قواته إلى جنوبي سوريا، وتحديدا المناطق التي تقع بين ريفي درعا والقنيطرة، وذلك بعد ساعات من قيام طائرة مسيرة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T11:09+0000
2025-01-18T11:09+0000
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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء محافظة درعا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "على ما يبدو أن الخطوط الحمر بدأت ترسم في الجنوب السوري وخاصة بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير، الذي طال رتل إدارة العمليات العسكرية في بلدة بستان الغدير شمال القنيطرة جنوب سوريا، حيث كانت الرسالة الإسرائيلية واضحة بأنه ممنوع الاقتراب من المناطق التي دخلتها بعد رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول (ديسمبر الماضي)"، على حد تعبيره.فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 500 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعًا لوصول تلك الأسلحة للفصائل السورية المسلحة، التي سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجولان, حصري, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجولان, حصري, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري
هل يشهد الجنوب السوري مواجهات عسكرية بين "إدارة العمليات العسكرية" وإسرائيل؟
حصري
دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية من قواته إلى جنوبي سوريا، وتحديدا المناطق التي تقع بين ريفي درعا والقنيطرة، وذلك بعد ساعات من قيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف رتل لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، ما أدى لمقتل اثنين من عناصر الرتل وإصابة آخرين.