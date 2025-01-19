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https://sarabic.ae/20250119/أبو-عبيدة-طوفان-الأقصى-أشعل-شرارة-التحرير-ودق-المسمار-الأخير-في-نعش-الاحتلال-1096941451.html
أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" أشعل شرارة التحرير ودق المسمار الأخير في نعش الاحتلال
أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" أشعل شرارة التحرير ودق المسمار الأخير في نعش الاحتلال
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، "أبو عبيدة"، أن "طوفان الأقصى أشعل شرارة تحرير فلسطين، ودق المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة". 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T16:11+0000
2025-01-19T16:34+0000
العالم العربي
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وأضاف أبو عبيدة في كلمة له: "471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة، ونؤكد أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها شعبنا لن تذهب سدى". ووفقا له، فإن "شعبنا قدم من أجل أرضه وحريته ومقدساته قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهراً، ربح البيع يا شهداءنا ويا شعبنا المرابط، وهذه التضحيات لها ما بعدها ولن تضيع هدرا، وطاب سعيكم أيها المقاومون الصابرون في ظل الظروف المستحيلة القاهرة".وأكد: "صنعنا ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم، تحية لكم يا شعبنا في غزة يا تيجان الرؤوس، يا من نهضتم نهضة المعتصم لأجل القدس والأرض". وقال: "حقّ لكل حجر في المسجد الأقصى أن يحمل اسم شهيدٍ من غزة، ودماء الشهداء هي أغلى وأقدس مما يتصوره أحد في العالم، و"إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". وأضاف: "قاتلنا مع كل فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة، ووجهنا ضربات قاتلة للعدو حتى آخر لحظة، ولقد شاهد العالم كله ما يشبه الأساطير، وقاتلنا في ظروف تبدو مستحيلة في الحسابات العسكرية، وفي ظل اختلال هائل في موازين القوى، وضد عدو مجرم لا يأبه بأخلاقيات القتال وحقوق الإنسان، وشاهد العالم ضرباتنا القاتلة".وتابع: "ابتدعنا كل الوسائل للحفاظ على أسرى العدو، لكنه استمات في قتلهم، ونجح في قتل الكثير منهم".وأشار المتحدث العسكري إلى أن "مظاهر عظم هذه المعركة تتجلى في تقدم قادة طوفان الأقصى لقوافل الشهداء، في رأس الهرم هنية والشيخ صالح العاروري والشيخ يحيى السنوار والتي باتت شهادته أيقونة عالمية". ونوه أبو عبيدة إلى أن "هذا العدو المجرم هو أس البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه".وقال: "نحيي حزب الله والشعب اللبناني، والإخوة بالمقاومة العراقية الباسلة، والجمهورية الإيرانية، وأحرار الأردن وكل شعوب الأمة".المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
https://sarabic.ae/20250119/حماس-تعلن-أسماء-الفلسطينيين-الـ90-المقرر-الإفراج-عنهم-في-المرحلة-الأولى-لعملية-التبادل-مع-إسرائيل-1096941069.html
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العالم العربي
العالم العربي

أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" أشعل شرارة التحرير ودق المسمار الأخير في نعش الاحتلال

16:11 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 19.01.2025)
© AFP 2023 / Mohammed Abedكتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبر
صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، "أبو عبيدة"، أن "طوفان الأقصى أشعل شرارة تحرير فلسطين، ودق المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة".
وأضاف أبو عبيدة في كلمة له: "471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة، ونؤكد أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها شعبنا لن تذهب سدى".
ووفقا له، فإن "شعبنا قدم من أجل أرضه وحريته ومقدساته قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهراً، ربح البيع يا شهداءنا ويا شعبنا المرابط، وهذه التضحيات لها ما بعدها ولن تضيع هدرا، وطاب سعيكم أيها المقاومون الصابرون في ظل الظروف المستحيلة القاهرة".

وأشار أبو عبيدة إلى أن "المقاومة والشعب في غزة قدموا نموذجا فريدا في قدرة أصحاب الأرض على الفعل المؤثر والصمود".

وأكد: "صنعنا ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم، تحية لكم يا شعبنا في غزة يا تيجان الرؤوس، يا من نهضتم نهضة المعتصم لأجل القدس والأرض".
وقال: "حقّ لكل حجر في المسجد الأقصى أن يحمل اسم شهيدٍ من غزة، ودماء الشهداء هي أغلى وأقدس مما يتصوره أحد في العالم، و"إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".
وأضاف: "قاتلنا مع كل فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة، ووجهنا ضربات قاتلة للعدو حتى آخر لحظة، ولقد شاهد العالم كله ما يشبه الأساطير، وقاتلنا في ظروف تبدو مستحيلة في الحسابات العسكرية، وفي ظل اختلال هائل في موازين القوى، وضد عدو مجرم لا يأبه بأخلاقيات القتال وحقوق الإنسان، وشاهد العالم ضرباتنا القاتلة".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
"حماس" تعلن أسماء الفلسطينيين الـ90 المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لعملية التبادل مع إسرائيل
15:37 GMT
وتابع: "ابتدعنا كل الوسائل للحفاظ على أسرى العدو، لكنه استمات في قتلهم، ونجح في قتل الكثير منهم".
وأشار المتحدث العسكري إلى أن "مظاهر عظم هذه المعركة تتجلى في تقدم قادة طوفان الأقصى لقوافل الشهداء، في رأس الهرم هنية والشيخ صالح العاروري والشيخ يحيى السنوار والتي باتت شهادته أيقونة عالمية".

وأكد خلال كلمته أن "معركة طوفان الأقصى ستبقى محطة تاريخية، ومدرسة للأجيال في فنون القتال والبطولة لطرد المحتلين".

ونوه أبو عبيدة إلى أن "هذا العدو المجرم هو أس البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه".
وقال: "نحيي حزب الله والشعب اللبناني، والإخوة بالمقاومة العراقية الباسلة، والجمهورية الإيرانية، وأحرار الأردن وكل شعوب الأمة".

يأتي هذا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ، ومن المقرر تنفيذ هذا الاتفاق وفق 3 مراحل.

المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
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