https://sarabic.ae/20250119/توقعات-بتضاعف-حالات-الخرف-بين-الأمريكيين-بحلول-2060-1096948633.html
توقعات بتضاعف حالات الخرف بين الأمريكيين بحلول 2060
توقعات بتضاعف حالات الخرف بين الأمريكيين بحلول 2060
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن معدلات الإصابة بالخرف بين الأمريكيين الذين تجاوزوا سن الـ 55 عاما تقدر بضعف الأعداد التي أوردتها الدراسات السابقة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T19:55+0000
2025-01-19T19:55+0000
2025-01-19T19:56+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096948355_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_e3c47cc4988395841b32a06609d09ac7.jpg
وبحسب الدراسة، التي أوردها موقع "ساينس ديلي"، فإن نسبة الإصابة تقدر بـ42 في المئة من الأمريكيين بمعدل نصف مليون شخص في العام الحالي.وبحسب الأبحاث التي جرت على المشاركين في الدراسة، فإن أعراض الخرف تتضمن تراجعا في أداء الذاكرة وانخفاض التركيز.وأشارت الدراسة إلى أن هذه الإحصائيات تشير إلى مستويات الشيخوخة المرتفعة بين الشعب الأمريكي.وتابعت: "هناك أسباب مختلفة للإصابة بالخرف إضافة إلى التقدم في السن، وأبرزها ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة والأنظمة الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة التمارين الرياضية".
https://sarabic.ae/20241223/نائبة-أمريكية-تتغيب-عن-الكونغرس-6-أشهر-بسبب-مشاكل-في-الذاكرة-1096095144.html
https://sarabic.ae/20191112/تمرين-بسيط-مدته-لا-تتخطى-40-دقيقة-يعالج-مشاكل-الذاكرة-1043388277.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096948355_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_99302c65cad2423eb03d21736009b818.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
توقعات بتضاعف حالات الخرف بين الأمريكيين بحلول 2060
19:55 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 19:56 GMT 19.01.2025)
كشفت دراسة جديدة أن معدلات الإصابة بالخرف بين الأمريكيين الذين تجاوزوا سن الـ 55 عاما تقدر بضعف الأعداد التي أوردتها الدراسات السابقة.
وبحسب الدراسة، التي أوردها موقع "ساينس ديلي"، فإن نسبة الإصابة
تقدر بـ42 في المئة من الأمريكيين بمعدل نصف مليون شخص في العام الحالي.
23 ديسمبر 2024, 20:39 GMT
وتابعت: "تشير التقديرات إلى أن عدد الإصابات سيرتفع إلى مليون شخص سنويا بحلول عام 2060، ما يعني أن الرقم الحالي سيتضاعف".
وبحسب الأبحاث التي جرت على المشاركين في الدراسة، فإن أعراض الخرف تتضمن تراجعا في أداء الذاكرة وانخفاض التركيز.
12 نوفمبر 2019, 12:03 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الإحصائيات تشير إلى مستويات الشيخوخة
المرتفعة بين الشعب الأمريكي.
وتابعت: "هناك أسباب مختلفة للإصابة بالخرف إضافة إلى التقدم في السن، وأبرزها ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة والأنظمة الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة التمارين الرياضية
".