https://sarabic.ae/20250119/حماس-عبر-سبوتنيك-ملتزمون-بالاتفاق-وتأخير-تسليم-قوائم-الأسرى-لأسباب-ميدانية-1096928316.html

"حماس" عبر "سبوتنيك": ملتزمون بالاتفاق وتأخير تسليم قوائم الأسرى لأسباب ميدانية

"حماس" عبر "سبوتنيك": ملتزمون بالاتفاق وتأخير تسليم قوائم الأسرى لأسباب ميدانية

سبوتنيك عربي

أكد عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية في لبنان، مشهور عبد الحليم، أن "الحركة ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T09:36+0000

2025-01-19T09:36+0000

2025-01-19T09:36+0000

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وأشار عبد الحليم إلى أن "التأخير في تسليم قوائم الأسرى يعود إلى أسباب فنية وتقنية، خاصة أن تجميع الأسماء من أماكن متعددة كان يشكل تحديًا في ظل الظروف الميدانية الراهنة والضغط الكبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة". وأوضح القيادي في حركة حماس، أن "مسائل ميدانية وفنية تسببت في تأخير تسليم لائحة الأسرى"، وأكد أن "الالتزام بتنفيذ الاتفاق قائم ولن يكون هناك أي تأخير يعكّر صفو فرحة الشعب الفلسطيني".وتابع ضيف "سبوتنيك": "قوات الشرطة الفلسطينية وحماس، ستنتشر في المناطق المحظورة للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة، وهو دليل على أننا نسهر على مصالح وحياة الناس". ولفت عبد الحليم إلى أن "تفاصيل الاتفاق يتم تحديدها عبر التواصل المستمر بين الميدان وفريق التفاوض والوسطاء"، موضحًا أن "الأماكن المحددة لتسليم الأسرى، الذين يبلغ عددهم 33 أسيرًا وأسيرة سيتم تحديدها بعناية، وفقًا للترتيبات الميدانية واللوجستية في الوقت المحدد".وأضاف: "نحن جاهزون للرد على أي خرق من قبل الاحتلال، ولكننا نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه". واختتم عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، قائلا: "هذا الاحتلال لا يؤمن جانبه، ولكننا سنواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية أمن شعبنا. نحن عازمون على تنفيذ الاتفاق كما تم التوافق عليه"، مؤكدًا أن "الحركة ستظل حريصة على مصالح الشعب الفلسطيني".

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