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القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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"حماس" عبر "سبوتنيك": ملتزمون بالاتفاق وتأخير تسليم قوائم الأسرى لأسباب ميدانية
"حماس" عبر "سبوتنيك": ملتزمون بالاتفاق وتأخير تسليم قوائم الأسرى لأسباب ميدانية
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية في لبنان، مشهور عبد الحليم، أن "الحركة ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار عبد الحليم إلى أن "التأخير في تسليم قوائم الأسرى يعود إلى أسباب فنية وتقنية، خاصة أن تجميع الأسماء من أماكن متعددة كان يشكل تحديًا في ظل الظروف الميدانية الراهنة والضغط الكبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة". وأوضح القيادي في حركة حماس، أن "مسائل ميدانية وفنية تسببت في تأخير تسليم لائحة الأسرى"، وأكد أن "الالتزام بتنفيذ الاتفاق قائم ولن يكون هناك أي تأخير يعكّر صفو فرحة الشعب الفلسطيني".وتابع ضيف "سبوتنيك": "قوات الشرطة الفلسطينية وحماس، ستنتشر في المناطق المحظورة للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة، وهو دليل على أننا نسهر على مصالح وحياة الناس". ولفت عبد الحليم إلى أن "تفاصيل الاتفاق يتم تحديدها عبر التواصل المستمر بين الميدان وفريق التفاوض والوسطاء"، موضحًا أن "الأماكن المحددة لتسليم الأسرى، الذين يبلغ عددهم 33 أسيرًا وأسيرة سيتم تحديدها بعناية، وفقًا للترتيبات الميدانية واللوجستية في الوقت المحدد".وأضاف: "نحن جاهزون للرد على أي خرق من قبل الاحتلال، ولكننا نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه". واختتم عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، قائلا: "هذا الاحتلال لا يؤمن جانبه، ولكننا سنواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية أمن شعبنا. نحن عازمون على تنفيذ الاتفاق كما تم التوافق عليه"، مؤكدًا أن "الحركة ستظل حريصة على مصالح الشعب الفلسطيني".
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حصري, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حصري, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"حماس" عبر "سبوتنيك": ملتزمون بالاتفاق وتأخير تسليم قوائم الأسرى لأسباب ميدانية

09:36 GMT 19.01.2025
© AP Photoقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo
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أكد عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية في لبنان، مشهور عبد الحليم، أن "الحركة ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأشار عبد الحليم إلى أن "التأخير في تسليم قوائم الأسرى يعود إلى أسباب فنية وتقنية، خاصة أن تجميع الأسماء من أماكن متعددة كان يشكل تحديًا في ظل الظروف الميدانية الراهنة والضغط الكبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة".

وقال عبد الحليم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "اليوم، نحتفل بفرحة بعد وقف هذا الإرهاب، الذي طال شعبنا في هذه الحرب، ونحن ملتزمون بتنفيذ كافة بنود الاتفاق كما تم الاتفاق عليها. حماس حددت الأسباب الفنية التي أدت إلى التأخير، وهو أمر طبيعي نظرًا للظروف التي نعيشها في غزة، ولكن هذا لن يؤثر على تنفيذ الاتفاق ولن يعكّر فرحة الناس".

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وأوضح القيادي في حركة حماس، أن "مسائل ميدانية وفنية تسببت في تأخير تسليم لائحة الأسرى"، وأكد أن "الالتزام بتنفيذ الاتفاق قائم ولن يكون هناك أي تأخير يعكّر صفو فرحة الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "الاحتلال يحاول الضغط وتعكير فرحة الناس، ولكننا نؤكد أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن هناك مناطق ستظل محظورة حتى يتم انسحاب الاحتلال منها ويعود الناس إلى سكنهم".
وتابع ضيف "سبوتنيك": "قوات الشرطة الفلسطينية وحماس، ستنتشر في المناطق المحظورة للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة، وهو دليل على أننا نسهر على مصالح وحياة الناس".
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ولفت عبد الحليم إلى أن "تفاصيل الاتفاق يتم تحديدها عبر التواصل المستمر بين الميدان وفريق التفاوض والوسطاء"، موضحًا أن "الأماكن المحددة لتسليم الأسرى، الذين يبلغ عددهم 33 أسيرًا وأسيرة سيتم تحديدها بعناية، وفقًا للترتيبات الميدانية واللوجستية في الوقت المحدد".

كما شدد عبد الحليم أن "حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، حاضرة لأي خرق من قبل الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "المقاومة منتشرة على الأرض وعلى درجة عالية من الحذر تجاه أي غدر من جانب الاحتلال".

وأضاف: "نحن جاهزون للرد على أي خرق من قبل الاحتلال، ولكننا نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه".
واختتم عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، قائلا: "هذا الاحتلال لا يؤمن جانبه، ولكننا سنواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية أمن شعبنا. نحن عازمون على تنفيذ الاتفاق كما تم التوافق عليه"، مؤكدًا أن "الحركة ستظل حريصة على مصالح الشعب الفلسطيني".
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