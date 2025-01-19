https://sarabic.ae/20250119/رئيس-جهاز-استخباري-إسرائيلي-سابق-الغرب-وزيلينسكي-لن-يشاركا-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1096923464.html
رئيس جهاز استخباري إسرائيلي سابق: الغرب وزيلينسكي لن يشاركا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
رئيس جهاز استخباري إسرائيلي سابق: الغرب وزيلينسكي لن يشاركا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد ياكوف كيدمي، الرئيس السابق لجهاز "ناتيف" الاستخباري الإسرائيلي، أن الدول الغربية وفلاديمير زيلينسكي، لن يشاركوا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T06:23+0000
2025-01-19T06:23+0000
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وقال كيدمي، في مقابلة مع البوابة البلغارية "بوغليد إنفو": "إنهم (الدول الغربية) ليس لهم أي علاقة بهذه المفاوضات، تمامًا مثل زيلينسكي. سيكونون هناك من أجل الإحصائيات، وسيكتشفون النتائج".وأضاف: "الآن، على جدول أعمال، المفاوضات بشأن المواجهة الاستراتيجية والمشاكل الاستراتيجية بين الولايات المتحدة لاأمريكية وروسيا، القوتين الاستراتيجيتين الرئيسيتين الأقوى في العالم، والتي وصل التوتر بينهما إلى أعلى مستوياته، وأوكرانيا، هي حالة خاصة من هذه المواجهة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في ذلك الوقت. وأكد أيضًا أنه ينوي في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه المشكلة خلال 24 ساعة فقط. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الصراع في أوكرانيا بأنه "قضية معقدة للغاية"، بحيث لا يمكن حلها في يوم واحد.تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكومساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب
https://sarabic.ae/20250110/الكرملين-يؤكد-انفتاح-بوتين-على-الاتصالات-مع-القادة-الدوليين-بمن-فيهم-ترامب-1096649707.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس جهاز استخباري إسرائيلي سابق: الغرب وزيلينسكي لن يشاركا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
أكد ياكوف كيدمي، الرئيس السابق لجهاز "ناتيف" الاستخباري الإسرائيلي، أن الدول الغربية وفلاديمير زيلينسكي، لن يشاركوا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
وقال كيدمي، في مقابلة مع البوابة البلغارية "بوغليد إنفو": "إنهم (الدول الغربية) ليس لهم أي علاقة بهذه المفاوضات، تمامًا مثل زيلينسكي. سيكونون هناك من أجل الإحصائيات، وسيكتشفون النتائج".
ووفقا له، فإن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا ستجري في الواقع حصريا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي وصلت المواجهة بينهما الآن إلى أعلى مستوياتها.
وأضاف: "الآن، على جدول أعمال، المفاوضات بشأن المواجهة الاستراتيجية والمشاكل الاستراتيجية بين الولايات المتحدة لاأمريكية وروسيا، القوتين الاستراتيجيتين الرئيسيتين الأقوى في العالم، والتي وصل التوتر بينهما إلى أعلى مستوياته، وأوكرانيا، هي حالة خاصة من هذه المواجهة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في ذلك الوقت. وأكد أيضًا أنه ينوي في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه المشكلة خلال 24 ساعة فقط.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الصراع في أوكرانيا بأنه "قضية معقدة للغاية"، بحيث لا يمكن حلها في يوم واحد.