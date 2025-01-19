https://sarabic.ae/20250119/ريال-مدريد-يكتسح-لاس-بالماس-برباعية-ويتصدر-الدوري-الإسباني-1096944159.html

ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية ويتصدر الدوري الإسباني

ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية ويتصدر الدوري الإسباني

سبوتنيك عربي

اكتسح فريق ريال مدريد، نظيره لاس بالماس، برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T18:00+0000

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وافتتح لاس بالماس، المباراة التي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو، عن طريق فابيو سيلفا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، فيما جاءت رباعية ريال مدريد عن طريق كل من كيليان مبابي هدفين (أحدهما من ركلة جزاء) وإبراهيم دياز ورودريجو في الدقائق 18، 33، 36، 57.بهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه، و7 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي.وكان ريال مدريد خسر كأس السوبر الإسباني لصالح غريمه برشلونة، بعدما خسر بنتيجة 5-2.وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في المملكة العربية السعودية، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي، في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة، قبل أن يعود برشلونة برباعية عن طريق لامين يامال، وليفاندوفسكي، ورافينيا، ووبالدي، في الدقائق 22، 36، و39 و45+9 من الوقت بدل الضائع على الترتيب من الشوط الأول.ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48. وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حارس مرمى برشلونة تشيزني، بعد عرقلته مبابي، طُرد على إثرها ليكمل "البرسا" المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60.

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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار