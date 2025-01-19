https://sarabic.ae/20250119/قدمت-لهم-الهدايا-القسام-تنشر-مشاهد-للدفعة-الأولى-من-الأسرى-الإسرائيليين-1096949549.html

"قدمت لهم الهدايا"... "القسام" تنشر مشاهد للدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين

"قدمت لهم الهدايا"... "القسام" تنشر مشاهد للدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين

سبوتنيك عربي

بثت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد مصورة من تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T20:44+0000

2025-01-19T20:44+0000

2025-01-19T20:44+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096949337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caa82217c4a104737060a5a2a173489a.jpg

ووفقا للفيديو، تم تقديم بعض الهدايا للمحتجزات الثلاث، قبل دخولهم سيارة الصليب الأحمر، والذي بدوره سلم الأسيرات إلى الجيش الإسرائيلي.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكد في بيان أن "إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن، اليوم الأحد، من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس".بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

https://sarabic.ae/20250119/مجلس-الوزراء-الفلسطيني-دولة-فلسطين-هي-صاحبة-الولاية-القانونية-والسياسية-على-قطاع-غزة-1096948126.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم