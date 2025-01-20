https://sarabic.ae/20250120/إعلام-أمريكي-يصف-بلينكن-بـوزير-الحرب-1096984669.html
إعلام أمريكي يصف بلينكن بـ"وزير الحرب"
إعلام أمريكي يصف بلينكن بـ"وزير الحرب"
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى الدور الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في دعم الحروب على مستوى العالم، بداية من الأزمة الأوكرانية حتى... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T20:10+0000
2025-01-20T20:10+0000
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وقالت تلك الوسائل إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تحول إلى وزير للحرب، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وأوضحت أن بلينكن الذي كان يتحدث في آخر خطاباته واجه اتهامات من محتجين وصفوه بـ"بلينكن الدموي" ووزير الحروب الأبدية، كما تم اتهامه بدعم ما وصفوه بـ"المذابح" التي تعرض لها المدنيين في قطاع غزة.وخلال حقبة بلينكن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في أسوأ حرب بينها وبين الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل.ولعب بلينكن دورًا كبيرًا في بناء تحالفات دولية خلال الحروب، لكن تركيزه على الحروب طغى على جهوده لحل الصراعات العالمية الأخرى، مما جعل إرثه مرتبطًا بتلك النزاعات.وانتهت فترة بلينكن بتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام عملها بدءا من اليوم الاثنين، حيث أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
https://sarabic.ae/20250117/صحفي-مهاجما-بلينكن-لماذا-سمحت-بإبادة-غزة-يا-توني-1096859849.html
https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-إدارة-بايدن-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-يوم-1095226067.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, غزة
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, غزة
إعلام أمريكي يصف بلينكن بـ"وزير الحرب"
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى الدور الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في دعم الحروب على مستوى العالم، بداية من الأزمة الأوكرانية حتى الشرق الأوسط.
وقالت تلك الوسائل إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تحول إلى وزير للحرب، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت أن بلينكن الذي كان يتحدث في آخر خطاباته واجه اتهامات من محتجين وصفوه بـ"بلينكن الدموي" ووزير الحروب الأبدية، كما تم اتهامه بدعم ما وصفوه بـ"المذابح
" التي تعرض لها المدنيين في قطاع غزة.
وخلال حقبة بلينكن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة بسبب دعمها المستمر لإسرائيل
في أسوأ حرب بينها وبين الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل.
26 نوفمبر 2024, 18:45 GMT
ولعب بلينكن دورًا كبيرًا في بناء تحالفات دولية خلال الحروب، لكن تركيزه على الحروب
طغى على جهوده لحل الصراعات العالمية الأخرى، مما جعل إرثه مرتبطًا بتلك النزاعات.
وانتهت فترة بلينكن بتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام عملها بدءا من اليوم الاثنين، حيث أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.