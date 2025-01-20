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حماس تؤكد أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد
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https://sarabic.ae/20250120/إعلام-أمريكي-يصف-بلينكن-بـوزير-الحرب-1096984669.html
إعلام أمريكي يصف بلينكن بـ"وزير الحرب"
إعلام أمريكي يصف بلينكن بـ"وزير الحرب"
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى الدور الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في دعم الحروب على مستوى العالم، بداية من الأزمة الأوكرانية حتى... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T20:10+0000
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وقالت تلك الوسائل إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تحول إلى وزير للحرب، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وأوضحت أن بلينكن الذي كان يتحدث في آخر خطاباته واجه اتهامات من محتجين وصفوه بـ"بلينكن الدموي" ووزير الحروب الأبدية، كما تم اتهامه بدعم ما وصفوه بـ"المذابح" التي تعرض لها المدنيين في قطاع غزة.وخلال حقبة بلينكن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في أسوأ حرب بينها وبين الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل.ولعب بلينكن دورًا كبيرًا في بناء تحالفات دولية خلال الحروب، لكن تركيزه على الحروب طغى على جهوده لحل الصراعات العالمية الأخرى، مما جعل إرثه مرتبطًا بتلك النزاعات.وانتهت فترة بلينكن بتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام عملها بدءا من اليوم الاثنين، حيث أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
https://sarabic.ae/20250117/صحفي-مهاجما-بلينكن-لماذا-سمحت-بإبادة-غزة-يا-توني-1096859849.html
https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-إدارة-بايدن-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-يوم-1095226067.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, غزة
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, غزة

إعلام أمريكي يصف بلينكن بـ"وزير الحرب"

20:10 GMT 20.01.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker / Staffوزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته أنتوني بلينكن مع الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس
وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته أنتوني بلينكن مع الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker / Staff
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أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى الدور الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في دعم الحروب على مستوى العالم، بداية من الأزمة الأوكرانية حتى الشرق الأوسط.
وقالت تلك الوسائل إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تحول إلى وزير للحرب، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
صحفي مهاجما بلينكن: لماذا سمحت بإبادة غزة يا توني
17 يناير, 09:02 GMT
وأوضحت أن بلينكن الذي كان يتحدث في آخر خطاباته واجه اتهامات من محتجين وصفوه بـ"بلينكن الدموي" ووزير الحروب الأبدية، كما تم اتهامه بدعم ما وصفوه بـ"المذابح" التي تعرض لها المدنيين في قطاع غزة.
وخلال حقبة بلينكن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في أسوأ حرب بينها وبين الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم
26 نوفمبر 2024, 18:45 GMT
ولعب بلينكن دورًا كبيرًا في بناء تحالفات دولية خلال الحروب، لكن تركيزه على الحروب طغى على جهوده لحل الصراعات العالمية الأخرى، مما جعل إرثه مرتبطًا بتلك النزاعات.
وانتهت فترة بلينكن بتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام عملها بدءا من اليوم الاثنين، حيث أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
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