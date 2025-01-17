https://sarabic.ae/20250117/صحفي-مهاجما-بلينكن-لماذا-سمحت-بإبادة-غزة-يا-توني-1096859849.html

صحفي مهاجما بلينكن: لماذا سمحت بإبادة غزة يا توني

صحفي مهاجما بلينكن: لماذا سمحت بإبادة غزة يا توني

سبوتنيك عربي

انفجر أحد الصحفيين غضبًا بوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمره الصحفي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T09:02+0000

2025-01-17T09:02+0000

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وخلال إلقائه كلمة أمام الصحفيين، مساء أمس الخميس، قاطع الصحفي ماكس بولمينتال، الوزير الأمريكي، متسائلا: "لماذا سمحت باستمرار حرب إبادة في غزة، طالما أن الاتفاق كان موجودا منذ مايو الماضي".وذلك في إشارة إلى المسودة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو/أيار الماضي، حيث اتهم الصحفي، بلينكن، بالمساومة والقبول بالإبادة، والانصياع لـ" الصهيونية".واتهم ماكس بلومينتال، وزير الخارجية الأمريكي، بمحاباة اللوبي الصهيوني، بدعوى أنه ووالده من قبله كانا من أبرز الداعمين والمروجين لهذا اللوبي، الذي يتمتع بقوة وتأثير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.وفي الوقت الذي كال فيه بلومينتال الاتهامات إلى إنتوني بلينكن، اقترب منه عدد من مساعدي بلينكن وحراس الأمن بهدف إخراجه من القاعة والمؤتمر الصحفي.وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.وتشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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