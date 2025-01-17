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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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صحفي مهاجما بلينكن: لماذا سمحت بإبادة غزة يا توني
صحفي مهاجما بلينكن: لماذا سمحت بإبادة غزة يا توني
سبوتنيك عربي
انفجر أحد الصحفيين غضبًا بوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمره الصحفي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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وخلال إلقائه كلمة أمام الصحفيين، مساء أمس الخميس، قاطع الصحفي ماكس بولمينتال، الوزير الأمريكي، متسائلا: "لماذا سمحت باستمرار حرب إبادة في غزة، طالما أن الاتفاق كان موجودا منذ مايو الماضي".وذلك في إشارة إلى المسودة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو/أيار الماضي، حيث اتهم الصحفي، بلينكن، بالمساومة والقبول بالإبادة، والانصياع لـ" الصهيونية".واتهم ماكس بلومينتال، وزير الخارجية الأمريكي، بمحاباة اللوبي الصهيوني، بدعوى أنه ووالده من قبله كانا من أبرز الداعمين والمروجين لهذا اللوبي، الذي يتمتع بقوة وتأثير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.وفي الوقت الذي كال فيه بلومينتال الاتهامات إلى إنتوني بلينكن، اقترب منه عدد من مساعدي بلينكن وحراس الأمن بهدف إخراجه من القاعة والمؤتمر الصحفي.وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.وتشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-حماس-تتراجع-عن-بعض-اتفاقات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والحركة-تكشف-الحقيقة-1096831167.html
https://sarabic.ae/20250117/إعلام-وفد-من-الجيش-الإسرائيلي-والشاباك-يصل-إلى-القاهرة-للتنسيق-بشأن-اتفاق-غزة-1096856920.html
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صحفي مهاجما بلينكن: لماذا سمحت بإبادة غزة يا توني

09:02 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Ronaldo Schemidtرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ronaldo Schemidt
تابعنا عبر
انفجر أحد الصحفيين غضبًا بوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمره الصحفي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال إلقائه كلمة أمام الصحفيين، مساء أمس الخميس، قاطع الصحفي ماكس بولمينتال، الوزير الأمريكي، متسائلا: "لماذا سمحت باستمرار حرب إبادة في غزة، طالما أن الاتفاق كان موجودا منذ مايو الماضي".
وذلك في إشارة إلى المسودة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو/أيار الماضي، حيث اتهم الصحفي، بلينكن، بالمساومة والقبول بالإبادة، والانصياع لـ" الصهيونية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة
أمس, 09:53 GMT
واتهم ماكس بلومينتال، وزير الخارجية الأمريكي، بمحاباة اللوبي الصهيوني، بدعوى أنه ووالده من قبله كانا من أبرز الداعمين والمروجين لهذا اللوبي، الذي يتمتع بقوة وتأثير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الوقت الذي كال فيه بلومينتال الاتهامات إلى إنتوني بلينكن، اقترب منه عدد من مساعدي بلينكن وحراس الأمن بهدف إخراجه من القاعة والمؤتمر الصحفي.
وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
إعلام: وفد من الجيش الإسرائيلي والشاباك يصل إلى القاهرة للتنسيق بشأن اتفاق غزة
07:20 GMT
وتشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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