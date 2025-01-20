https://sarabic.ae/20250120/الساعات-الأخيرة-في-منصبه-بايدن-يصدر-عفوا-استباقيا-عن-العديد-من-أفراد-عائلته-1096982017.html
الساعات الأخيرة في منصبه... بايدن يصدر عفوا استباقيا عن العديد من أفراد عائلته
الساعات الأخيرة في منصبه... بايدن يصدر عفوا استباقيا عن العديد من أفراد عائلته
سبوتنيك عربي
أعلن جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه أصدر عفواً استباقياً عن عدد من أفراد عائلته في الساعات الأخيرة من رئاسته. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T17:47+0000
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وجاء في بيان بايدن أن أقاربه تعرضوا لاعتداءات وتهديدات بهدف إيذائه.وينص القرار على أن الرئيس يستخدم "صلاحياته بموجب الدستور"، "للعفو عن جيمس بي بايدن، وسارة جونز بايدن، وفاليري بايدن أوينز، وجون تي أوينز، وفرانسيس دبليو بايدن".وأوضح أنه ومع ذلك، فإن العفو لا يعني أن أفراد عائلة بايدن مذنبون أو يعترفون بالذنب في ارتكاب أي جرائم.وجاء في التقرير أيضا أن الرئيس، إلى جانب ابنه هانتر وشقيقه جيمس، شاركوا في "معاملات تجارية مشبوهة" ثم حاولوا التغطية عليها من خلال مقاومة الرقابة من جانب الكونغرس.روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةمراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الساعات الأخيرة في منصبه... بايدن يصدر عفوا استباقيا عن العديد من أفراد عائلته
أعلن جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه أصدر عفواً استباقياً عن عدد من أفراد عائلته في الساعات الأخيرة من رئاسته.
وجاء في بيان بايدن أن أقاربه تعرضوا لاعتداءات وتهديدات بهدف إيذائه.
وأوضح بايدن: "للأسف، ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على أقربائه) سوف تتوقف".
وينص القرار على أن الرئيس يستخدم "صلاحياته بموجب الدستور"، "للعفو عن جيمس بي بايدن، وسارة جونز بايدن، وفاليري بايدن أوينز، وجون تي أوينز، وفرانسيس دبليو بايدن".
وأوضح أنه ومع ذلك، فإن العفو لا يعني أن أفراد عائلة بايدن مذنبون أو يعترفون بالذنب في ارتكاب أي جرائم.
وفي وقت سابق، قدم الجمهوريون في مجلس النواب بالكونغرس تقريرا أشاروا فيه إلى أن أفراد عائلة بايدن تلقوا على مدى عقد من الزمان أكثر من 27 مليون دولار من مصادر أجنبية، كما أنشأوا عددا من الشركات الوهمية لإخفاء الأموال التي حصلوا عليها من خلال الفساد.
وجاء في التقرير أيضا أن الرئيس، إلى جانب ابنه هانتر وشقيقه جيمس، شاركوا في "معاملات تجارية مشبوهة" ثم حاولوا التغطية عليها من خلال مقاومة الرقابة من جانب الكونغرس.