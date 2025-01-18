https://sarabic.ae/20250118/بايدن-نتنياهو-استخدم-قصف-أمريكا-لبرلين-في-الحرب-العالمية-الثانية-كمبرر-لإبادة-غزة-1096915092.html

بايدن: نتنياهو استخدم قصف أمريكا لبرلين في الحرب العالمية الثانية كمبرر لإبادة غزة

بايدن: نتنياهو استخدم قصف أمريكا لبرلين في الحرب العالمية الثانية كمبرر لإبادة غزة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استخدم القصف الأمريكي للمدنيين في ألمانيا خلال الحرب العالمية... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T16:30+0000

2025-01-18T16:30+0000

2025-01-18T16:30+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وفي مقابلة له مع وسائل إعلام غربية، استذكر بايدن محادثة أجراها مع نتنياهو خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة.ووفقا لبايدن، عندما واجه نتنياهو بشأن قضية قصف المناطق المدنية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الأمريكيين استخدموا أيضا القصف الشامل ضد برلين، بالإضافة إلى الهجمات النووية على ناغازاكي وهيروشيما.وقال: "عندما ذهبت إلى إسرائيل مباشرة بعد الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد 8 أيام أو نحو ذلك، أخبرت نتنياهو أنه لا يمكنك قصف هذه المجتمعات بالقصف العشوائي، ليرد علي: لكنكم فعلتهم ذلك، لقد قصفتم برلين وصممتم قنبلة نووية، وقتلتم آلاف الأبرياء، لأنكم اضطررتم لذلك للفوز في الحرب".وتابع بايدن: "رددت عليه بأنه لذلك السبب ابتكرنا "الأمم المتحدة"، اتفاقيات جديدة حول كيفية تعاملنا مع المدنيين والعسكريين".وصادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوّت 24 وزيرا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التوصل إلى "اتفاق لإطلاق المحتجزين"، موضحًا أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء السياسي - الأمني، بالاجتماع لاحقًا لمناقشة الاتفاق.وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم غد الأحد، ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد.ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن 3 مراحل، تشتمل المرحلة الأولى، ومدتها 42 يومًا، على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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