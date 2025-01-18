بايدن: نتنياهو استخدم قصف أمريكا لبرلين في الحرب العالمية الثانية كمبرر لإبادة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250118/بايدن-نتنياهو-استخدم-قصف-أمريكا-لبرلين-في-الحرب-العالمية-الثانية-كمبرر-لإبادة-غزة-1096915092.html
بايدن: نتنياهو استخدم قصف أمريكا لبرلين في الحرب العالمية الثانية كمبرر لإبادة غزة
بايدن: نتنياهو استخدم قصف أمريكا لبرلين في الحرب العالمية الثانية كمبرر لإبادة غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استخدم القصف الأمريكي للمدنيين في ألمانيا خلال الحرب العالمية... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T16:30+0000
2025-01-18T16:30+0000
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg
وفي مقابلة له مع وسائل إعلام غربية، استذكر بايدن محادثة أجراها مع نتنياهو خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة.ووفقا لبايدن، عندما واجه نتنياهو بشأن قضية قصف المناطق المدنية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الأمريكيين استخدموا أيضا القصف الشامل ضد برلين، بالإضافة إلى الهجمات النووية على ناغازاكي وهيروشيما.وقال: "عندما ذهبت إلى إسرائيل مباشرة بعد الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد 8 أيام أو نحو ذلك، أخبرت نتنياهو أنه لا يمكنك قصف هذه المجتمعات بالقصف العشوائي، ليرد علي: لكنكم فعلتهم ذلك، لقد قصفتم برلين وصممتم قنبلة نووية، وقتلتم آلاف الأبرياء، لأنكم اضطررتم لذلك للفوز في الحرب".وتابع بايدن: "رددت عليه بأنه لذلك السبب ابتكرنا "الأمم المتحدة"، اتفاقيات جديدة حول كيفية تعاملنا مع المدنيين والعسكريين".وصادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوّت 24 وزيرا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التوصل إلى "اتفاق لإطلاق المحتجزين"، موضحًا أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء السياسي - الأمني، بالاجتماع لاحقًا لمناقشة الاتفاق.وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم غد الأحد، ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد.ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن 3 مراحل، تشتمل المرحلة الأولى، ومدتها 42 يومًا، على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250117/مزحة-بايدن-تثير-الجدل-والتلاسن-مع-ترامب-من-أبرم-صفقة-غزة-فيهما؟-1096882914.html
https://sarabic.ae/20250117/ترامب-منتقدا-بايدن-لو-لم-أتدخل-لما-تمت-صفقة-غزة-1096859630.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_144:0:1779:1226_1920x0_80_0_0_0c586f96e00cb1c1a230c8ccb03eb558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

بايدن: نتنياهو استخدم قصف أمريكا لبرلين في الحرب العالمية الثانية كمبرر لإبادة غزة

16:30 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استخدم القصف الأمريكي للمدنيين في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك الهجمات النووية على اليابان في عام 1945، كمبرر للقصف الشامل للمدنيين في قطاع غزة، عقب اندلاع "طوفان الأقصى".
وفي مقابلة له مع وسائل إعلام غربية، استذكر بايدن محادثة أجراها مع نتنياهو خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقا لبايدن، عندما واجه نتنياهو بشأن قضية قصف المناطق المدنية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الأمريكيين استخدموا أيضا القصف الشامل ضد برلين، بالإضافة إلى الهجمات النووية على ناغازاكي وهيروشيما.
وقال: "عندما ذهبت إلى إسرائيل مباشرة بعد الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد 8 أيام أو نحو ذلك، أخبرت نتنياهو أنه لا يمكنك قصف هذه المجتمعات بالقصف العشوائي، ليرد علي: لكنكم فعلتهم ذلك، لقد قصفتم برلين وصممتم قنبلة نووية، وقتلتم آلاف الأبرياء، لأنكم اضطررتم لذلك للفوز في الحرب".
وتابع بايدن: "رددت عليه بأنه لذلك السبب ابتكرنا "الأمم المتحدة"، اتفاقيات جديدة حول كيفية تعاملنا مع المدنيين والعسكريين".
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
"مزحة" بايدن تثير الجدل والتلاسن مع ترامب.. من أبرم صفقة غزة فيهما؟
أمس, 15:39 GMT
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوّت 24 وزيرا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.
وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التوصل إلى "اتفاق لإطلاق المحتجزين"، موضحًا أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء السياسي - الأمني، بالاجتماع لاحقًا لمناقشة الاتفاق.
وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم غد الأحد، ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة
أمس, 08:59 GMT
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد.
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن 3 مراحل، تشتمل المرحلة الأولى، ومدتها 42 يومًا، على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала